एंट्री टैक्स पर सुक्खू सरकार का यू टर्न! हिमाचल में इन वाहनों के एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी का निर्णय वापस
हिमाचल सरकार ने 5 सीटर और 6 से 12 सीटर वाहनों के एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी का निर्णय वापस लिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 5:21 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स चल रही राजनीति के बीच सुक्खू सरकार ने फैसले को वापस ले लिया है. सरकार कुछ वाहनों से पिछले दरों पर ही एंट्री टैक्स वसूल करेगी. हिमाचल सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 5 सीटर और 6 से 12 सीटर वाहनों पर एंट्री टैक्स की बढ़ोतरी का निर्णय वापस लिया है.
हिमाचल में इन वाहनों के एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी का निर्णय वापस
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा में जानकारी दी है, पहले पांच सीटर और 6 से 12 सीटर वाहन का एंट्री टैक्स दोनों को क्लब करके 130 रुपए किया गया था. लेकिन विधायकों के सुझाव के बाद अब पांच सीटर वाहनों से 70 रुपए और 6 से 12 सीटर वाहनों से 110 रुपए ही एंट्री टैक्स ही वसूला जाएगा. सीएम सुक्खू ने कहा कि पहले भी इन वाहनों से यही एंट्री टैक्स वसूला जाता था.
एंट्री टैक्स पर सुक्खू सरकार का यू टर्न!
वहीं, मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर एंट्री टैक्स को पुरानी दरों पर लेने के संकेत दिए हैं. सदन के भीतर अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सब तरह की फीस मिलाकर टोल टैक्स को फास्टटैग से जोड़ा था. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पहले की तरह अलग-अलग फीस ली जाएगी. टोल टैक्स और एंट्री फीस पर भ्रम और अंसोतष फैलाया जा रहा है. हिमाचल सरकार ने किसी भी श्रेणी में बढ़ोतरी नहीं की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. सीएम सुक्खू ने कहा कि, उन्होंने इस विषय पर पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से बात की है.
Shimla, Himachal Pradesh: Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu says, " ...i will also speak to chief minister bhagwant mann about this, because whatever is being said is incorrect. for certain large trucks where charges have been imposed, we will move forward in the direction of… pic.twitter.com/R72CaMUAun— IANS (@ians_india) March 31, 2026
हिमाचल सरकार कुछ वाहनों से पिछले दरों पर ही एंट्री टैक्स वसूल करेगी. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने अपने आधिकारिक X हैंडल सी पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत का एक वीडियो भी साझा साझा करते हुए मुख्यमंत्री का पुरानी दरों पर एंट्री टैक्स लगाने के लिए धन्यवाद किया है.
I express profound gratitude to the Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Shri @SukhuSukhvinder ji, on behalf of the people of Punjab, for reverting the entry tax for vehicles from Punjab to the previous rate.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) March 31, 2026
In another major relief for residents of border areas, those… pic.twitter.com/lVhuQZUq3Q
हिमाचल में एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी का निर्णय वापस
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने अपने अधिकारी के X हैंडल पर लिखा- "मैं पंजाब के लोगों की ओर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पंजाब से वाहनों के लिए प्रवेश कर को पिछली दर पर वापस लाने के लिए गहरा आभार व्यक्त करता हूं.....सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए एक और बड़ी राहत में, राज्य की सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को हिमाचल प्रदेश में मुफ्त प्रवेश मिलेगा. ये पास दोनों राज्यों में संबंधित SDM/तहसीलदारों द्वारा 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों के लिए जारी किए जा सकते हैं."
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