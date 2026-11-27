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2026 खत्म होने से पहले चार सौ करोड़ का लोन, पहली दिसंबर को बोली, अगले दिन खजाने में आएंगे कर्ज के पैसे

सुक्खू सरकार फिर से लेगी ₹400 करोड़ का कर्ज ( ETV Bharat )

शिमला: एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में डूबे हिमाचल प्रदेश पर चार सौ करोड़ रुपए का कर्ज और बढ़ने वाला है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने चार सौ करोड़ रुपए के लोन को लेकर अधिसूचना जारी की है. वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की तरफ से इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है.

अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार चार सौ करोड़ रुपए का कर्ज लेगी. इस लोन के लिए बोली पहली दिसंबर को होगी. यह रकम अगले दिन यानी दो दिसंबर को सरकार के खजाने में आ जाएगी. राज्य सरकार ये कर्ज 7.78 प्रतिशत सालाना ब्जाय की दर पर उठा रही है. कर्ज की रकम पर ब्याज का साल में दो बार भुगतान होगा. यह चार सौ करोड़ रुपए की लोन रकम 18 साल के लिए उठाई जा रही है.