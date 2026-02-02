ETV Bharat / state

हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 5 HAS अफसरों की ट्रांसफर, देखें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में सोमवार, 2 फरवरी को प्रदेश सरकार ने 5 HAS अधिकारियों के तबादले करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. इसको लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं. इसके मुताबिक वर्तमान में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे अनिल कुमार शर्मा को सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे इस पद पर सुनील वर्मा को इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करेंगे. इसी तरह से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे एक अन्य HAS अधिकारी केशव राम को भूमि अधिग्रहण अधिकारी, ब्यास बांध परियोजना, राजा का तालाब, फतेहपुर लगाया गया है.

इन अधिकारियों को मिला ये जिम्मा

प्रदेश सरकार ने पोस्टिंग का इंतजार कर रहे विपिन कुमार को सहायक आयुक्त से उपायुक्त रिकांग पिओ जिला किन्नौर का दायित्व सौंपा है. इसी तरह से पोस्टिंग का इंतजार कर रही पूजा को सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अर्की, जिला सोलन की नई जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, पोस्टिंग का इंतजार कर रहे विवेक कुमार को सहायक आयुक्त से उपायुक्त, कांगड़ा, धर्मशाला, जिला कांगड़ा को नया दायित्व सौंपा गया है. वहीं, जगदीप सिंह, जिन्हें आगे की पोस्टिंग के लिए कार्मिक विभाग हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला में रिपोर्ट करने का निर्देश दिए गए हैं.