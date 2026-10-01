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फेस्टीवल सीजन से ऐन पहले सुक्खू सरकार लेगी 600 करोड़ का कर्ज, 18 साल के लोन को अधिसूचना जारी

हिमाचल सरकार के समक्ष इस समय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के डीए के लंबित भुगतान को लेकर चुनौती है.

सुक्खू सरकार फिर लेने जा रही 600 करोड़ का कर्ज
सुक्खू सरकार फिर लेने जा रही 600 करोड़ का कर्ज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
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शिमला: आर्थिक संकट से घिरी हिमाचल सरकार फिर से कर्ज ले रही है. फेस्टीवल सीजन से ऐन पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने छह सौ करोड़ रुपए का कर्ज लेने से जुड़ी अधिसूचना जारी की है. नए महीने के पहले ही दिन लोन को लेकर अधिसूचना जारी की गई है. कर्ज की ये रकम 18 साल के लिए ली जा रही है. राज्य सरकार के वित्त विभाग की तरफ से लोन को लेकर तकनीकी शब्दावली में अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचना के अनुसार, जून 2024 में लिए गए कर्ज की अधिसूचना को री-इशू किया गया है. यह रकम 7.78 फीसदी ब्याज पर उठाई जा रही है. इस ब्याज दर को 24 जून 2026 की अधिसूचना में दर्ज किया गया था. अब फिर से 600 करोड़ रुपए का कर्ज उक्त ब्याज दर पर 18 साल की अवधि के लिए उठाया जा रहा है.

सरकार पर एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज

उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है. खैर, कर्ज की इस रकम को लेकर प्रक्रिया 6 अक्टूबर को होगी. अगले दिन यानी सात अक्टूबर को ये पैसा राज्य सरकार के खजाने में आ जाएगा. ब्याज दर 7.78 फीसदी होगी और यह साल में दो बार अदा की जाएगी. वित्त विभाग के प्रधान सचिव अभिषेक जैन ने अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के अनुसार, लोन उठाने के लिए केंद्र से सभी जरूरी मंजूरिया हासिल की गई हैं और इस रकम का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाएगा.

600 करोड़ के लोग की अधिसूचना
600 करोड़ के लोग की अधिसूचना (NOTIFICATION)

कर्मचारियों-पेंशनर्स का लंबित DA बड़ी चुनौती

हिमाचल सरकार के समक्ष इस समय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के डीए के लंबित भुगतान को लेकर चुनौती है. राज्य सरकार पर दबाव है कि दीवाली से पहले डीए की कम से कम एक किश्त जारी की जाए. वहीं, राज्य सरकार की उम्मीदें केंद्र से एडवांस में मिलने वाली फेस्टिव ग्रांट पर टिकी हैं. केंद्र सरकार अमूमन दीवाली से पहले राज्य सरकारों को केंद्रीय करों की एक महीने की किश्त एडवांस में जारी करती है. हिमाचल सरकार इससे पहले भी एक बार दीवाली पर कर्मचारियों व पेंशनर्स को इसी फेस्टिव ग्रांट के सहारे डीए व कुछ एरियर देने में कामयाब हुई थी.

600 करोड़ के लोग की अधिसूचना
600 करोड़ के लोग की अधिसूचना (NOTIFICATION)

राज्य के आर्थिक संकट को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू यही कहते हैं कि केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी खत्म किए जाने के बाद से हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है. सीएम सुक्खू ये भी आरोप लगाते हैं कि इससे पहले पूर्व की सरकार को केंद्र से जमकर आरडीजी मिली थी और उस समय यदि कर्मचारियों व पेंशनर्स की देनदारियों को चुकाया जाता तो ये नौबत न आती. सीएम सुक्खू का आरोप है कि पूर्व सरकार कर्मचारियों के डीए व पेंशनर्स के डीआर व एरियर की दस हजार करोड़ रुपए की देनदारी छोड़ गई है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि राज्य सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ने की आदी हो चुकी है.

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