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फेस्टीवल सीजन से ऐन पहले सुक्खू सरकार लेगी 600 करोड़ का कर्ज, 18 साल के लोन को अधिसूचना जारी

सुक्खू सरकार फिर लेने जा रही 600 करोड़ का कर्ज ( ETV BHARAT )

शिमला: आर्थिक संकट से घिरी हिमाचल सरकार फिर से कर्ज ले रही है. फेस्टीवल सीजन से ऐन पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने छह सौ करोड़ रुपए का कर्ज लेने से जुड़ी अधिसूचना जारी की है. नए महीने के पहले ही दिन लोन को लेकर अधिसूचना जारी की गई है. कर्ज की ये रकम 18 साल के लिए ली जा रही है. राज्य सरकार के वित्त विभाग की तरफ से लोन को लेकर तकनीकी शब्दावली में अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचना के अनुसार, जून 2024 में लिए गए कर्ज की अधिसूचना को री-इशू किया गया है. यह रकम 7.78 फीसदी ब्याज पर उठाई जा रही है. इस ब्याज दर को 24 जून 2026 की अधिसूचना में दर्ज किया गया था. अब फिर से 600 करोड़ रुपए का कर्ज उक्त ब्याज दर पर 18 साल की अवधि के लिए उठाया जा रहा है.