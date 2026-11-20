ETV Bharat / state

11 दिसंबर को सुजानपुर में होगा सुक्खू सरकार के चार साल पूरे होने का भव्य समारोह, मुख्यमंत्री का ऐलान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने चार साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. इस मौके पर प्रदेश सरकार हमीरपुर जिले के सुजानपुर में बड़ा समारोह आयोजित करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हमीरपुर में इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को सरकार के चार साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर सुजानपुर में भव्य कार्यक्रम किया जाएगा. इस दौरान सरकार अपने चार साल के कामकाज और उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में प्रदेश सरकार ने आर्थिक, प्राकृतिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया है. सरकार ने इन परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के हित में काम करने का प्रयास किया है. अब चार साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में सरकार की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी फैसलों की जानकारी दी जाएगी. इससे पहले सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल का जश्न धर्मशाला, दूसरे साल का बिलासपुर और तीसरे साल का आयोजन मंडी में किया था. इस बार यह कार्यक्रम हमीरपुर जिले के सुजानपुर में होगा. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री स्वयं हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं.