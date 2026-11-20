11 दिसंबर को सुजानपुर में होगा सुक्खू सरकार के चार साल पूरे होने का भव्य समारोह, मुख्यमंत्री का ऐलान
इससे पहले सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल का जश्न धर्मशाला, दूसरे साल का बिलासपुर और तीसरे साल का आयोजन मंडी में किया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:32 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने चार साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. इस मौके पर प्रदेश सरकार हमीरपुर जिले के सुजानपुर में बड़ा समारोह आयोजित करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हमीरपुर में इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को सरकार के चार साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर सुजानपुर में भव्य कार्यक्रम किया जाएगा. इस दौरान सरकार अपने चार साल के कामकाज और उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में प्रदेश सरकार ने आर्थिक, प्राकृतिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया है. सरकार ने इन परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के हित में काम करने का प्रयास किया है. अब चार साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में सरकार की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी फैसलों की जानकारी दी जाएगी. इससे पहले सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल का जश्न धर्मशाला, दूसरे साल का बिलासपुर और तीसरे साल का आयोजन मंडी में किया था. इस बार यह कार्यक्रम हमीरपुर जिले के सुजानपुर में होगा. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री स्वयं हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं.
गलोड़ में स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ
सुजानपुर में समारोह के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के गलोड़ में स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों को समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने का संदेश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं और गलोड़ उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है. इसी उद्देश्य से यहां स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, ताकि लोगों को गंभीर बीमारियों का शुरुआती चरण में ही पता चल सके. उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने गलोड़ में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय खोलने की घोषणा की. इसके साथ ही स्थानीय सहकारी समिति को एक करोड़ रुपये देने और ग्राम पंचायत गोईस के नए पंचायत भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का ऐलान किया. उन्होंने गलोड़ क्षेत्र की सड़कों को डबल लेन करने और यहां सीबीएसई स्कूल खोलने का भी जिक्र किया.
प्रदेश के राजस्व में 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण प्रदेश के राजस्व में 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. उन्होंने किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल ने अपनी शर्तों और नियमों के अनुसार समझौता किया है. इसके तहत प्रदेश सरकार को परियोजना में कोई पैसा निवेश नहीं करना पड़ेगा. परियोजना पूरी होने के बाद हिमाचल को हर साल 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे मिलने वाले वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा.
'हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की कोशिश कर रही भाजपा'
मुख्यमंत्री ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की कोशिशों पर भाजपा नेताओं को घेरा. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. सुक्खू ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को गति देने के लिए अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. आगामी एक साल में इसे प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा महाविद्यालयों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है.
हिमकेयर और भर्ती परीक्षाओं को लेकर भाजपा पर निशाना
मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के तहत कुछ ऐसे बिल बनाए गए, जिनके माध्यम से लोगों के पैसे की लूट हुई. ऑपरेशन और महिलाओं के उपचार के नाम पर भी गलत बिल बनाए जाने का आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा.
भाजपा के काम रोको प्रस्ताव पर भी मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विधानसभा में नियम 67 के तहत इस तरह का प्रस्ताव गंभीर और विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है. भाजपा जिस मुद्दे को लेकर प्रस्ताव लाई है, उस पर उसके पास ठोस तथ्य और दस्तावेज नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बेबुनियाद आरोपों से सच्चाई नहीं बदली जा सकती.
पेपर लीक मामले में कांग्रेस सरकार ने की कार्रवाई
भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी चयन आयोग और पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के मामले सामने आए थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया और मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की. मुख्यमंत्री के अनुसार, गलत काम करने वाले लोग आज जेल में सजा काट रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि सरकार युवाओं को योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है.
'झूठ बोलने में भाजपा नेताओं ने पीएचडी की है'
मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि झूठ बोलने में अगर किसी ने पीएचडी की है तो वह भाजपा के नेताओं ने की है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि झूठ बोलने के लिए गोल्ड मेडल दिया जाए तो भाजपा नेता सबसे आगे होंगे. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता बिना तथ्यों के बयान देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.
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