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हिमाचल की सुक्खू सरकार ने खोला बड़ा खजाना, लाखों कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए राहत की खबर

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लंबे समय से जिस राहत का इंतजार किया जा रहा था, वह अब धरातल पर उतरती नजर आने लगी है. बीते कई वर्षों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति, संशोधित पेंशन, वेतन आयोग के एरियर और अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार आवाज उठाते रहे हैं. आर्थिक तंगी और लंबित भुगतान के कारण कर्मचारियों एवं पेंशनरों में असंतोष भी देखने को मिलता रहा, लेकिन अब सरकार दावा कर रही है कि वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन का असर सीधे कर्मचारियों के हितों पर दिखाई देने लगा है. इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा वित्तीय फैसला लेते हुए करोड़ों रुपये जारी कर दिए हैं, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा.

212 करोड़ रुपये जारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे 'व्यवस्था परिवर्तन' के सकारात्मक परिणाम अब आर्थिक मोर्चे पर भी सामने आने लगे हैं. वित्तीय अनुशासन, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति के तहत कांग्रेस सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभों का तेजी से निपटारा कर रही है.

वित्त वर्ष 2026-27 में 27 जून तक राज्य सरकार ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इनमें 131.03 करोड़ रुपये पेंशनरों और 80.97 करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं. वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के जल्द भुगतान के लिए यह राशि जारी की है. सरकार ने कहा है कि कर्मचारी एवं पेंशनर अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान की जानकारी के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) से संपर्क कर सकते हैं.