ETV Bharat / state

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने खोला बड़ा खजाना, लाखों कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए राहत की खबर

मेडिकल बिलों से लेकर वर्षों से लंबित एरियर तक जारी हुई करोड़ों की राशि. सरकार बोली, अब नहीं रुकेगा कर्मचारियों का हक.

Himachal CM Sukhu
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (@DIPR)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 2:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लंबे समय से जिस राहत का इंतजार किया जा रहा था, वह अब धरातल पर उतरती नजर आने लगी है. बीते कई वर्षों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति, संशोधित पेंशन, वेतन आयोग के एरियर और अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार आवाज उठाते रहे हैं. आर्थिक तंगी और लंबित भुगतान के कारण कर्मचारियों एवं पेंशनरों में असंतोष भी देखने को मिलता रहा, लेकिन अब सरकार दावा कर रही है कि वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन का असर सीधे कर्मचारियों के हितों पर दिखाई देने लगा है. इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा वित्तीय फैसला लेते हुए करोड़ों रुपये जारी कर दिए हैं, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा.

212 करोड़ रुपये जारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे 'व्यवस्था परिवर्तन' के सकारात्मक परिणाम अब आर्थिक मोर्चे पर भी सामने आने लगे हैं. वित्तीय अनुशासन, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति के तहत कांग्रेस सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभों का तेजी से निपटारा कर रही है.

वित्त वर्ष 2026-27 में 27 जून तक राज्य सरकार ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इनमें 131.03 करोड़ रुपये पेंशनरों और 80.97 करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं. वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के जल्द भुगतान के लिए यह राशि जारी की है. सरकार ने कहा है कि कर्मचारी एवं पेंशनर अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान की जानकारी के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) से संपर्क कर सकते हैं.

इनका एरियर के साथ पूरा भुगतान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. वर्षों से लंबित वित्तीय दायित्वों का चरणबद्ध समाधान किया जा रहा है, ताकि किसी भी कर्मचारी या पेंशनर के वैध वित्तीय अधिकार प्रभावित न हों. इसके लिए सरकार ने वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए अथवा दिवंगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारों को भी बड़ी राहत दी है. जिनकी मूल पेंशन 25 हजार रुपये प्रतिमाह और पारिवारिक पेंशन 15 हजार रुपये प्रतिमाह तक है, उनके लंबित एरियर जारी कर दिए गए हैं.

वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान

इसके अलावा एक जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनरों के संशोधित पेंशन एरियर का पूर्ण भुगतान भी किया गया है. सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को RDG और जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र सरकार से करीब 60 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिली थी, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग के एरियर सहित अन्य वित्तीय लाभ समय पर नहीं दिए गए. उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालते ही कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को प्राथमिकता दी, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और अब वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान भी किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: केंद्र सरकार कर रही इस योजना में बड़ा बदलाव, हिमाचल में इन परिवारों को 35 की जगह अब प्रति सदस्य मिलेगा इतना किलो राशन

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कर्ज में डूबे किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, अब बकाया ब्याज का आधा बोझ उठाएगी सरकार, जानिए किन्हें मिलेगा सीधा फायदा?

TAGGED:

PENDING BILLS GOVERNMENT EMPLOYEES
HIMACHAL GOVERNMENT EMPLOYEES
MEDICAL BILLS AND ARRIERS PENDING
HIMACHAL GOVT EMPLOYEES PENSIONERS
HIMACHAL SUKHU GOVERNMENT DECISION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.