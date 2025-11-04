ETV Bharat / state

हिमाचल में सुक्खू सरकार ने किया ऐसा काम, एक ही साल कर दी करोड़ों रुपए की बचत

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपनी कार्यशैली से एक बार फिर से सुर्खियों में है. खर्च पर नियंत्रण और पारदर्शिता की नीति अपनाते हुए प्रदेश सरकार ने एक साल में 6.72 करोड़ रुपए की बचत की है. वित्तीय अनुशासन की दिशा में यह कदम न केवल सरकारी खजाने को राहत देने वाला साबित हुआ है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता का भी उदाहरण बना है. इस संबंध में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि, सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों के इलेक्ट्रिक कनेक्शनों की कॉन्ट्रैक्ट डिमांड (लोड कैपेसिटी) के रेशनलाइजेशन (युक्तिकरण) किया है. इससे 6.72 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है, जो इसका ये पहला चरण है.

राजस्व में सालाना अच्छी-खासी बचत

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, कृषि, थोक आपूर्ति, वाणिज्यिक आपूर्ति, जल शक्ति, बड़ी औद्योगिक आपूर्ति, गैर-घरेलू गैर-वाणिज्यिक, लघु औद्योगिक और अस्थायी आपूर्ति जैसी श्रेणियों के तहत 913 सरकारी विद्युत कनेक्शनों का युक्तिकरण किया गया, जिससे कुल मांग शुल्क 2.05 करोड़ रुपए से घटकर 1.49 करोड़ रुपए प्रति महीने हो गया. इससे राजस्व में सालाना अच्छी-खासी बचत होगी. शिमला स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल की अनुबंध मांग पहले 1350 केवीए थी, जिसे घटाकर 858 केवीए कर दिया गया है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 24 लाख रुपए की बचत हुई है.