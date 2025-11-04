ETV Bharat / state

हिमाचल में सुक्खू सरकार ने किया ऐसा काम, एक ही साल कर दी करोड़ों रुपए की बचत

खर्च पर नियंत्रण और पारदर्शिता नीति अपनाते हुए हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एक साल में करोड़ों रुपए की बचत की है.

Himachal Sukhu governments policy of control and transparency
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार (@SukhvinderSinghSukhu)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 10:34 AM IST

Updated : November 4, 2025 at 10:47 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपनी कार्यशैली से एक बार फिर से सुर्खियों में है. खर्च पर नियंत्रण और पारदर्शिता की नीति अपनाते हुए प्रदेश सरकार ने एक साल में 6.72 करोड़ रुपए की बचत की है. वित्तीय अनुशासन की दिशा में यह कदम न केवल सरकारी खजाने को राहत देने वाला साबित हुआ है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता का भी उदाहरण बना है. इस संबंध में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि, सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों के इलेक्ट्रिक कनेक्शनों की कॉन्ट्रैक्ट डिमांड (लोड कैपेसिटी) के रेशनलाइजेशन (युक्तिकरण) किया है. इससे 6.72 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है, जो इसका ये पहला चरण है.

राजस्व में सालाना अच्छी-खासी बचत

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, कृषि, थोक आपूर्ति, वाणिज्यिक आपूर्ति, जल शक्ति, बड़ी औद्योगिक आपूर्ति, गैर-घरेलू गैर-वाणिज्यिक, लघु औद्योगिक और अस्थायी आपूर्ति जैसी श्रेणियों के तहत 913 सरकारी विद्युत कनेक्शनों का युक्तिकरण किया गया, जिससे कुल मांग शुल्क 2.05 करोड़ रुपए से घटकर 1.49 करोड़ रुपए प्रति महीने हो गया. इससे राजस्व में सालाना अच्छी-खासी बचत होगी. शिमला स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल की अनुबंध मांग पहले 1350 केवीए थी, जिसे घटाकर 858 केवीए कर दिया गया है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 24 लाख रुपए की बचत हुई है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पाया कि कई विभाग अपनी वास्तविक खपत की तुलना में अधिक मांग शुल्क का भुगतान कर रहे हैं. उनके निर्देशों की अनुपालना करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने विभागीय भवनों की वास्तविक लोड कैपेसिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को फिर से व्यवस्थित (Realignment) करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया किया गया. जिसके बाद यह प्रक्रिया, जो आमतौर पर विद्युत उप-मंडल स्तर पर की जाती है, तत्कालीन मुख्य सचिव की देख-रेख में तेजी से आगे बढ़ाई गई."

कई बैठकों के बाद हुई समीक्षा का नतीजा

प्रवक्ता के मुताबिक, HPSEBL और विभागीय प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों के बाद मुख्य विद्युत निरीक्षक की ओर से समन्वित प्रदेश स्तरीय समीक्षा की गई, जिसमें सभी सरकारी उपभोक्ताओं की सूची तैयार की गई और हर कनेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट डिमांड की लिमिट पिछले वर्ष की अधिकतम दर्ज मांग से 10 फीसदी से अधिक रखी गई थी, जिसमें गर्मी और सर्दी के मौसम दोनों के चरम समय को शामिल किया गया.

इसके बाद, अधिकृत सरकारी और HPSEBL अधिकारियों की ओर से संयुक्त रूप से एक विशेष एप्लीकेशन एवं एग्रीमेंट फॉर्म डिजाइन किया गया, जिससे बोर्ड की आईटी ब्रांच ने संशोधित सीमा को लागू करने में मदद मिली. जून 2025 में इस फॉर्म को अंतिम रूप दिया गया और अगस्त 2025 तक सरकार की ओर से कम मांग शुल्क के कारण एक ही महीने में 56 लाख रुपए की बचत की गई. यह बचत हर महीने होती रहेगी.

