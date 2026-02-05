ETV Bharat / state

RDG खत्म होने के शोर में सुक्खू सरकार ने निकाला ₹1800 करोड़ जुटाने का तरीका, 2 फरवरी से लागू हुआ लैंड रेवेन्यू

हिमाचल की 191 जलविद्युत परियोजनाओं पर लैंड रेवेन्यू लागू कर दिया गया है. बिजली कंपनियों को साल में दो किश्तों में ये रेवेन्यू देना होगा.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 10:01 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 10:10 PM IST

शिमला: वित्त आयोग की तरफ से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) खत्म होने से मचे सियासी शोर के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर लैंड रेवेन्यू से 1800 करोड़ रुपए सालाना जुटाने का तरीका लागू कर दिया है. हिमाचल की 191 जलविद्युत परियोजनाओं पर लैंड रेवेन्यू लागू कर दिया गया है. ये रेवेन्यू 2 फरवरी से लागू हो गया है. इस बारे में गजट अधिसूचना आ गई है. बिजली कंपनियों को ये रेवेन्यू साल भर में दो किश्तों में चुकाना होगा. इस बारे में बंदोबस्त विभाग ने तय प्रक्रिया अपनाई थी. अब ये मामला सिरे चढ़ गया है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विभिन्न मंचों से कह चुके हैं कि लैंड रेवेन्यू वसूल करना राज्य का हक है और हिमाचल में बहने वाली नदियों पर बनी परियोजनाओं पर भू-राजस्व प्राप्त करना राज्य का हक है. अब ये 2 फरवरी से लागू हो गया है. दिलचस्प तथ्य ये है कि इन्हीं दिनों केंद्रीय बजट के बाद हिमाचल सहित अन्य राज्यों की आरडीजी खत्म करने संबंधी वित्त आयोग की सिफारिशों को केंद्र ने स्वीकार कर लिया है. इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित सत्ताधारी दल कांग्रेस विरोध कर रही है. और तो और इस बारे में हिमाचल विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है.

राज्य सरकार का कहना है कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल को 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. खैर, ये विषय अलग है, लेकिन आरडीजी खत्म होने और इधर राज्य सरकार की तरफ से लैंड रेवेन्यू लागू करने की टाइमिंग आपस में मैच कर गई है, इसीलिए ये जिक्र यहां किया गया है.

बंदोबस्त विभाग ने जारी की अधिसूचना

इस बारे में बंदोबस्त कलेक्टर शिमला व बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है. बंदोबस्त कलेक्टर शिमला आईएएस कुमुद सिंह व बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा आईएएस संदीप कुमार ने अपने डिवीजंस में पड़ने वाली जलविद्युत परियोजनाओं पर लैंड रेवेन्यू की अधिसूचना में विस्तार से जानकारी दर्ज की है. राज्य भर में कुल 191 जलविद्युत परियोजनाएं इस दायरे में आई हैं.

सुखविंदर सिंह सरकार ने 14.84 करोड़ की औसत बाजार मूल्य वाली परियोजनाओं पर एक फीसदी रेवेन्यू लागू किया है. इसके अलावा 14.84 करोड़ रुपए से लेकर 37.10 करोड़ रुपए वाली परियोजनाओं पर डेढ़ प्रतिशत, 37.10 करोड़ रुपए से लेकर 185.50 करोड़ रुपए वाली परियोजनाओं पर पौने दो प्रतिशत यानी 1.75 फीसदी व 185.50 करोड़ से ऊपर की बाजार मूल्य वाली परियोजनाओं पर 2 फीसदी सालाना लैंड रेवेन्यू लागू किया गया है. यदि राज्य की सभी परियोजनाओं का हिसाब लगाया जाए तो सरकार को सालाना 1800 करोड़ रुपए मिलेंगे. अब शिमला व कांगड़ा बंदोबस्त विभाग की तरफ से बिजली परियोजनाओं को रिकवरी आदेश जारी किए गए हैं.

दो किश्तों में देय होगा रेवेन्यू

बिजली कंपनियों को साल भर में दो किश्तों में लैंड रेवेन्यू देना होगा. ये समय अवधि पहली किश्त के लिए एक अप्रैल से 30 अप्रैल की है. दूसरी किश्त एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच जमा करवानी होगी. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ये प्रक्रिया दस साल के लिए लागू की है. उसके बाद रेवेन्यू का नए सिरे से आकलन होगा. राज्य में चल रही कुल 191 परियोजनाओं में से चंबा जिला में सबसे अधिक 45 परियोजनाएं हैं. इसके अलावा कुल्लू जिला में 35, मंडी जिला में 10, कांगड़ा जिला में 38 व लाहौल-स्पीति जिला में दो परियोजनाएं हैं. ऊना व हमीरपुर में ऐसी परियोजना नहीं है. बाकी सिरमौर व अन्य जिलों की परियोजनाओं को मिलाकर आंकड़ा 191 बनता है.

उल्लेखनीय है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व राजस्व मंत्री जगत नेगी ने लैंड रेवेन्यू के संबंध में परियोजना संचालक के साथ बैठकों का दौर भी किया था. फिलहाल, वर्ष 2025 में शुरू हुई कसरत 2026 में अंजाम तक पहुंची है.

