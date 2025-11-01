ETV Bharat / state

क्लास फोर कर्मियों को सुक्खू सरकार का तोहफा, पांच साल की दैनिक सेवा के बदले पेंशन के लिए ये मिला लाभ

सुक्खू सरकार ने क्लास फोर कर्मचारियों को दिया तोहफा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल सरकार ने क्लास फोर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में 15 मई 2003 के बाद नियमित हुए क्लास फोर कर्मचारियों को पांच साल की दैनिक सेवा यानी डेली वेजर्स के दौरान की सेवा के बदले एक साल की नियमित सेवा का लाभ पेंशन की गणना के लिए दिया है.

इस फैसले के अनुसार दस साल या उससे अधिक दैनिक वेतनभोगी के तौर की सेवा के बदले अधिकतम दो साल की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा. शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में एक बैठक में ये फैसला लिया गया है. बैठक के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले की जानकारी दी.

सीएम ने कहा, 'राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि क्लास फोर कैटेगरी के वे कर्मचारी, जिनको रिटायरमेंट के दौरान 10 वर्ष से कम नियमित सेवा होने के कारण पेंशन का लाभ नहीं दिया गया था, उन्हें अब पांच वर्ष की दैनिक सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा का लाभ मिलेगा. एक साल की नियमित सेवा का लाभ देने से यदि क्लास फोर कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरा करते हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा. सीसीएस पेंशन नियम-1972 के तहत पेंशन देने के लिए दस साल की दैनिक वेतनभोगी सेवा के अगेंस्ट अधिकतम दो वर्ष की अर्हक सेवा पर विचार किया जाएगा'.

मुख्यमंत्री बताया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे क्लास फोर कर्मचारियों को पुन: पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प देगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अपने कर्मचारियों के लिए प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की है. इसके बाद सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन का लाभ हासिल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी वर्ग की हितैषी है और उन्हें समय-समय पर सभी लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल कांग्रेस को अभी भी नए मुखिया का इंतजार, एक साल पहले भंग की गई थी कार्यकारिणी

TAGGED:

CM SUKHU GIFT TO CLASS 4 EMPLOYEES
SUKHU GOVERNMENT
CLASS 4 EMPLOYEES PENSION
क्लास फोर कर्मियों को तोहफा
HIMACHAL CLASS 4 EMPLOYEES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियां, डॉक्टर से जानिए ये आम बीमारियों क्यों हैं अधिक खतरनाक?

हिमाचल में जख्मी हुए पहाड़, भारी बारिश ने निगल ली इतने हजार किलोमीटर सड़कें, अब मरम्मत के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ से अधिक

पेड़ों से गिर रहा पोलन बना अस्थमा और दिल के रोगियों का दुश्मन, ऐसे करें बचाव वरना बढ़ सकती है परेशानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.