क्या है सुख-आश्रय योजना? जिससे मंडी के इन युवाओं ने बनाया 'सपनों का आशियाना'

मंडी के युवाओं को मिला योजना का लाभ ( ETV BHARAT )

मंडी: हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आज जरूरतमंद और बेसहारा युवाओं के जीवन में उम्मीद की नई किरण बन रही है. प्रदेश के कई युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. इनमें मंडी जिले के जोगिंदरनगर उपमंडल के भजराला गांव के अक्षित कुमार और हंसराज का भी नाम शामिल है. सरकार की इस योजना ने न केवल उन्हें आर्थिक सहारा दिया, बल्कि आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की राह भी दिखाई है.

मंडी के युवाओं को कैसे मिला योजना का लाभ?

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत अक्षित कुमार और हंसराज को पक्का घर बनाने के लिए सरकार ने पहली किस्त के रूप में एक-एक लाख रुपये जारी किए हैं. इसके बाद लैंटर का कार्य पूरा होने पर उन्हें दो-दो लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी. इसके साथ ही दोनों को हर माह चार-चार हजार रुपये पॉकेट मनी दी जा रही है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं.

स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बना हंसराज

हंसराज ने योजना के तहत स्वरोजगार के लिए भी आवेदन किया था, जिस पर सरकार ने उन्हें 1 लाख 76 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की. इससे उनका छोटा व्यवसाय मजबूत हुआ और वे अब अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं. दोनों युवाओं का कहना है कि यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है.