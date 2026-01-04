क्या है सुख-आश्रय योजना? जिससे मंडी के इन युवाओं ने बनाया 'सपनों का आशियाना'
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का लाभ ये लोग उठा सकते हैं, लेकिन करना होगा ये काम.
मंडी: हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आज जरूरतमंद और बेसहारा युवाओं के जीवन में उम्मीद की नई किरण बन रही है. प्रदेश के कई युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. इनमें मंडी जिले के जोगिंदरनगर उपमंडल के भजराला गांव के अक्षित कुमार और हंसराज का भी नाम शामिल है. सरकार की इस योजना ने न केवल उन्हें आर्थिक सहारा दिया, बल्कि आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की राह भी दिखाई है.
मंडी के युवाओं को कैसे मिला योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत अक्षित कुमार और हंसराज को पक्का घर बनाने के लिए सरकार ने पहली किस्त के रूप में एक-एक लाख रुपये जारी किए हैं. इसके बाद लैंटर का कार्य पूरा होने पर उन्हें दो-दो लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी. इसके साथ ही दोनों को हर माह चार-चार हजार रुपये पॉकेट मनी दी जा रही है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं.
स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बना हंसराज
हंसराज ने योजना के तहत स्वरोजगार के लिए भी आवेदन किया था, जिस पर सरकार ने उन्हें 1 लाख 76 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की. इससे उनका छोटा व्यवसाय मजबूत हुआ और वे अब अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं. दोनों युवाओं का कहना है कि यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है.
बाल विकास परियोजना अधिकारी चौंतड़ा बालम राम वर्मा ने बताया, "जोगिंदरनगर उपमंडल में अब तक चार लाभार्थियों को गृह निर्माण की पहली किस्त जारी की जा चुकी है. वहीं दो लाभार्थियों को व्यवसाय के लिए कुल 3 लाख 76 हजार रुपये की सहायता दी गई है. इसके अलावा 44 बच्चों को हर माह पॉकेट मनी और कई बच्चों को शिक्षा व विवाह सहायता भी दी गई है."
क्या है मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना?
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में की गई थी. इस योजना के तहत अनाथ, अर्ध-अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को "Children of the State" का दर्जा दिया गया है. सरकार 27 वर्ष की आयु तक बच्चों की शिक्षा, रहन-सहन और भविष्य की जिम्मेदारी उठाती है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
- हिमाचल का स्थायी निवासी
- अनाथ व अर्ध-अनाथ बच्चे
- विधवा, परित्यक्ता व एकल महिलाएं
- दिव्यांग और निराश्रित वरिष्ठ नागरिक
- आपदा में माता-पिता खोने वाले बच्चे
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक सुरक्षा विभाग से संपर्क कर सकता है. आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज आवश्यक हैं.
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना हिमाचल सरकार की संवेदनशील सोच का प्रतीक है. मंडी के अक्षित और हंसराज जैसे युवा इस बात का प्रमाण हैं कि सही नीति और सच्चे इरादों से जरूरतमंदों का भविष्य बदला जा सकता है.
