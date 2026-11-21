ETV Bharat / state

हिमाचल की सड़कों पर दौड़ेंगी 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें, 250 डीजल और 100 मिनी बसें भी खरीदेगी सरकार

परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में बसों की कमी दूर करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर नई बसें खरीदने जा रही है. प्रदेश में जल्द ही 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें, 250 डीजल बसें और 100 मिनी बसें शामिल की जाएंगी. इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 372 करोड़ रुपये का सौदा भी हो चुका है. उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नकाल में यह जानकारी दी. इस दौरान विधायकों ने बंद बस रूटों, जिलों में बसों के वितरण और पुरानी बसों की हालत को लेकर भी सवाल उठाए.

परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी. इसके अलावा 250 डीजल बसें और 100 मिनी बसें भी लाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक बसों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इन बसों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी 12 साल तक उठाएगी.