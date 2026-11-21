हिमाचल की सड़कों पर दौड़ेंगी 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें, 250 डीजल और 100 मिनी बसें भी खरीदेगी सरकार
परिवहन मंत्री ने विधानसभा में बताया कि कम सवारियों वाले क्षेत्रों में मिनी बसें चलाई जाएंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 1:41 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में बसों की कमी दूर करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर नई बसें खरीदने जा रही है. प्रदेश में जल्द ही 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें, 250 डीजल बसें और 100 मिनी बसें शामिल की जाएंगी. इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 372 करोड़ रुपये का सौदा भी हो चुका है. उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नकाल में यह जानकारी दी. इस दौरान विधायकों ने बंद बस रूटों, जिलों में बसों के वितरण और पुरानी बसों की हालत को लेकर भी सवाल उठाए.
परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी. इसके अलावा 250 डीजल बसें और 100 मिनी बसें भी लाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक बसों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इन बसों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी 12 साल तक उठाएगी.
इलेक्ट्रिक बस चलाने में हर किलोमीटर पर 19 रुपये की बचत
मुकेश अग्निहोत्री ने इलेक्ट्रिक और डीजल बसों के संचालन खर्च का अंतर भी बताया. उन्होंने कहा कि धर्मशाला से पठानकोट रूट पर डीजल बस चलाने का खर्च 86 रुपये प्रति किलोमीटर है, जबकि इलेक्ट्रिक बस का खर्च 67 रुपये प्रति किलोमीटर आ रहा है. इस तरह इलेक्ट्रिक बस के संचालन से हर किलोमीटर पर 19 रुपये की बचत हो रही है.
बिलासपुर को एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं मिलने पर उठे सवाल
बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने इलेक्ट्रिक बसों के वितरण में बिलासपुर जिले के साथ भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिले को अब तक एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं मिली है. रणधीर शर्मा के अनुसार, बिलासपुर में पहले 242 बस रूट बंद हुए थे. नई बसें आने के बाद इनमें से केवल 44 रूट दोबारा शुरू किए गए, जबकि करीब 200 रूट अब भी बंद हैं. उन्होंने कहा कि नाबार्ड के पैसे से खरीदी गई बसों का आवंटन सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से होना चाहिए था. उनके मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में बिलासपुर में छह नए रूट दिए गए, लेकिन इन पर भी बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया.
कम सवारियों वाले रूटों पर चलेंगी मिनी बसें
रणधीर शर्मा के सवाल पर परिवहन मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां डीजल बसें अधिक उपयोगी हैं. उन्होंने बंद बस रूटों को लेकर कहा कि कम सवारियों वाले क्षेत्रों में मिनी बसें चलाई जाएंगी. अग्निहोत्री ने सुझाव दिया कि यदि बंद पड़े रूटों को दो से 10 किलोमीटर तक आपस में जोड़कर चलाया जा सकता है तो इसकी जानकारी विभाग को दी जाए. इससे ऐसे रूटों पर बस सेवा शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जा सकेंगी.
चंबा डिपो को नई डीजल बसों में मिलेगी प्राथमिकता
बीजेपी विधायक हंसराज ने चंबा डिपो का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि प्रमुख रूटों पर चलने वाली बसें जगह-जगह खराब होकर खड़ी हो रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है. इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि चंबा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में डीजल बसें अधिक उपयोगी हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई डीजल बसें आने पर चंबा डिपो को प्राथमिकता के आधार पर बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी.
जयराम ठाकुर ने 13 बंद बस रूटों का मामला उठाया
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 13 बस रूट बंद होने का मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार से नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर हुए खर्च का ब्यौरा भी मांगा. जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में लाई गई इलेक्ट्रिक बसें वर्ल्ड क्लास हैं और एक ही कंपनी देशभर में इनकी आपूर्ति कर रही है. उन्होंने बताया कि ये बसें एक बार चार्ज होने पर 193 किलोमीटर तक चल सकती हैं.
372 करोड़ में हुआ इलेक्ट्रिक बसों का सौदा
परिवहन मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का सौदा 372 करोड़ रुपये में हुआ है. ये बसें पिछले तीन महीनों से प्रदेश में चल रही हैं, लेकिन संबंधित कंपनी को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि बसों की आपूर्ति में देरी होने पर संबंधित कंपनी पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी है. इसके अलावा प्रदेश में 366 बसों को कंडम घोषित करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है.
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