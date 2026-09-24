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मां ने पहले 6 महीने की बेटी को डुबोकर मारा, फिर की खुदकुशी

एएसपी सोलन रमेश शर्मा ने बताया कि मृतिका प्रिशिका अपने पिता हरिन्द्र बिष्ट के साथ आंजी में किराए के कमरे में रह रही थी. पिछले रविवार को ही वो अपनी 6 माह की बेटी के साथ नमोहल से सोलन आई थी. उसके साथ उसका पति आशुतोष कौंडल भी सोलन पहुंचा था, लेकिन बाद में वह वापस चला गया. घटना के समय प्रिशिका की छोटी बहन भी कमरे में मौजूद थी.

"पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक बच्ची की मौत पानी की बाल्टी में डूबने से हुई है, जबकि महिला ने आत्महत्या की है." - रमेश शर्मा, एएसपी सोलन

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन में वीरवार को दिल दहला देने वाली घटना पेश आई है. सोलन में एक कमरे में 29 साल की महिला और उसकी 6 माह की बच्ची मृत अवस्था में मिली है. घटना सोलन शहर के वार्ड नंबर 16 आंजी रबोन की है, जहां पर मां-बेटी की मौत हो गई है. मृतकों की पहचान 29 साल की मां प्रिशिका और 6 माह की बेटी शैलजा कौंडल के तौर पर हुई है. पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

बहन को भेज दिया खाना लाने बाहर

प्रिशिका ने अपनी बहन को खाने का सामान लाने के लिए बाहर भेज दिया. कुछ समय बाद जब बहन वापस कमरे में पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. उसने कई बार आवाज लगाई और फोन भी किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. बहन ने इसकी सूचना अपने पिता हरिन्द्र बिष्ट को दी. उस समय वह कुमारहट्टी में सब्जी लेने गए हुए थे.

बालकनी के जरिए कमरे में गए पिता

सूचना मिलते ही वह आंजी स्थित कमरे में पहुंचे. दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उन्होंने बालकनी की खिड़की के रास्ते कमरे में प्रवेश किया. अंदर दोनों को मृत अवस्था में देखकर उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मां-बेटी के शव को कब्जे में लिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सोलन अस्पताल भेजा है. मामला दर्ज कर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है.