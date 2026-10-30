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बाजार में चीनी के बढ़ते दामों से महंगी हुई दिवाली, क्या राशन डिपुओं में इस बार मिलेगी एक्सट्रा चीनी

चीनी के बढ़ते दामों ने बढ़ाई चिंता ( ETV Bharat )

शिमला: दिवाली का त्योहार नजदीक है और घरों में मिठाइयां बनाने से लेकर मेहमानों की खातिरदारी तक की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बार महंगी चीनी ने आम उपभोक्ताओं के त्योहार का बजट बिगाड़ दिया है. बाजार में चीनी की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगी हैं. एक महीने पहले कीमतों में आई गिरावट के बाद अब चीनी का भाव फिर से बढ़कर 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया ह. ऐसे में त्योहार के दौरान मिठास घोलने के लिए उपभोक्ताओं को जेब अधिक ढीली करनी पड़ रही है.

महंगाई की इस मार के बीच अब लाखों राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं की निगाहें सरकारी डिपुओं पर टिक गई हैं. उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि दिवाली के मौके पर सरकार डिपुओं के माध्यम से चीनी का अतिरिक्त कोटा उपलब्ध करवाकर कुछ राहत देगी. बढ़ते दामों के बीच हिमाचल प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) से मिलने वाली सब्सिडी की चीनी लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत बनी हुई है. प्रदेश सरकार अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता के अनुसार रियायती दरों पर चीनी उपलब्ध करवा रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के साथ-साथ एपीएल उपभोक्ताओं को भी बाजार की तुलना में कम कीमत पर चीनी मिल रही है.

डिपुओं में सस्ती मिलती है चीनी सबसे अधिक राहत अन्त्योदय अन्न योजना (AAY), प्राइमरी हाउसहोल्ड (PHH) और बीपीएल परिवारों को मिल रही है, जिन्हें महज 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं, एपीएल परिवारों को 33 रुपये प्रति किलो और एपीएल टैक्सपेयर उपभोक्ताओं को 52 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जा रही है. वर्तमान में कुल 5,420 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. क्या इस बार मिलेगा चीनी का एक्स्ट्रा कोटा सरकारी डिपुओं में बाजार के मुकाबले काफी सस्ती दरों पर चीनी उपलब्ध होती है. ऐसे में यदि दिवाली पर अतिरिक्त कोटा मिलता है तो लाखों परिवारों को महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन उपभोक्ताओं की इस उम्मीद पर फिलहाल संशय बना हुआ है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने दिवाली से पहले अतिरिक्त चीनी कोटा देने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. ऐसे में इस बार भी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त कोटे की सुविधा मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दो से तीन वर्षों से उपभोक्ताओं को त्योहारों पर मिलने वाला अतिरिक्त चीनी कोटा नहीं दिया जा रहा है. उस दौरान बाजार में चीनी के दाम अपेक्षाकृत कम रहने के कारण उपभोक्ताओं को इसकी इतनी अधिक कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं. महंगी चीनी का असर मिठाइयों की कीमतों पर भी