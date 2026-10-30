बाजार में चीनी के बढ़ते दामों से महंगी हुई दिवाली, क्या राशन डिपुओं में इस बार मिलेगी एक्सट्रा चीनी
चीनी के दाम 65-70 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं. मिल्कफेड ने पिछले साल के मुकाबले 150 क्विंटल कम मिठाइयां तैयार करने का फैसला लिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 1:19 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 2:31 PM IST
शिमला: दिवाली का त्योहार नजदीक है और घरों में मिठाइयां बनाने से लेकर मेहमानों की खातिरदारी तक की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बार महंगी चीनी ने आम उपभोक्ताओं के त्योहार का बजट बिगाड़ दिया है. बाजार में चीनी की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगी हैं. एक महीने पहले कीमतों में आई गिरावट के बाद अब चीनी का भाव फिर से बढ़कर 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया ह. ऐसे में त्योहार के दौरान मिठास घोलने के लिए उपभोक्ताओं को जेब अधिक ढीली करनी पड़ रही है.
महंगाई की इस मार के बीच अब लाखों राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं की निगाहें सरकारी डिपुओं पर टिक गई हैं. उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि दिवाली के मौके पर सरकार डिपुओं के माध्यम से चीनी का अतिरिक्त कोटा उपलब्ध करवाकर कुछ राहत देगी. बढ़ते दामों के बीच हिमाचल प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) से मिलने वाली सब्सिडी की चीनी लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत बनी हुई है. प्रदेश सरकार अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता के अनुसार रियायती दरों पर चीनी उपलब्ध करवा रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के साथ-साथ एपीएल उपभोक्ताओं को भी बाजार की तुलना में कम कीमत पर चीनी मिल रही है.
डिपुओं में सस्ती मिलती है चीनी
सबसे अधिक राहत अन्त्योदय अन्न योजना (AAY), प्राइमरी हाउसहोल्ड (PHH) और बीपीएल परिवारों को मिल रही है, जिन्हें महज 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं, एपीएल परिवारों को 33 रुपये प्रति किलो और एपीएल टैक्सपेयर उपभोक्ताओं को 52 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जा रही है. वर्तमान में कुल 5,420 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है.
क्या इस बार मिलेगा चीनी का एक्स्ट्रा कोटा
सरकारी डिपुओं में बाजार के मुकाबले काफी सस्ती दरों पर चीनी उपलब्ध होती है. ऐसे में यदि दिवाली पर अतिरिक्त कोटा मिलता है तो लाखों परिवारों को महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन उपभोक्ताओं की इस उम्मीद पर फिलहाल संशय बना हुआ है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने दिवाली से पहले अतिरिक्त चीनी कोटा देने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. ऐसे में इस बार भी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त कोटे की सुविधा मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दो से तीन वर्षों से उपभोक्ताओं को त्योहारों पर मिलने वाला अतिरिक्त चीनी कोटा नहीं दिया जा रहा है. उस दौरान बाजार में चीनी के दाम अपेक्षाकृत कम रहने के कारण उपभोक्ताओं को इसकी इतनी अधिक कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं.
महंगी चीनी का असर मिठाइयों की कीमतों पर भी
चीनी की बढ़ती कीमतों का असर केवल घरों के रसोई बजट तक सीमित नहीं है, त्योहारी सीजन में मिठाइयों की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसका उदाहरण प्रदेश में शुद्ध देसी घी से तैयार होने वाली मिल्कफेड की मिठाइयां हैं. प्रदेश के साथ बाहरी राज्यों में भी मिल्कफेड की मिठाइयों की मांग रहती है, लेकिन इस बार मिठाइयों के शौकीनों को इन्हें खरीदने के लिए पहले के मुकाबले अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है. ऐसे में बाजार में महंगी चीनी और मिठाइयों की बढ़ती कीमतों के बीच आम उपभोक्ताओं को इस दिवाली अतिरिक्त राहत की उम्मीद सरकारी डिपुओं से ही है.
मिल्कफेड तैयार कर रहा 150 क्विंटल कम मिठाईयां
प्रदेश में महंगे रेट पर बिक रही चीनी का असर मिठाईयों की कीमतों पर भी पड़ा है. ऐसे में मिल्कफेड ने इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 150 क्विंटल कम मिठाई तैयार करने का निर्णय लिया है. दिवाली पर्व के लिए सरकारी डेयरी संस्था मिल्कफेड ने त्योहार के लिए मिठाइयों की जो नई कीमतें तय की हैं. इसमें 400 ग्राम की पैकिंग पर 10 रुपये और 800 ग्राम के डिब्बे पर 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. शुद्ध देसी घी से तैयार होने वाली मिल्कफेड की मिठाइयों की दिवाली पर काफी अधिक मांग रहती है, जिसको लेकर मिल्कफेड ने दिवाली के लिए अलग-अलग किस्मों की 350 क्विंटल मिठाइयां तैयार कर रहा है. इनमें नारियल बर्फी, मिल्क केक, काजू बर्फी, पहाड़ी बर्फी और पंजीरी सहित कई किस्में शामिल हैं.
ये मिठाइयां 400 ग्राम और 800 ग्राम की पैकिंग में उपलब्ध करवाई जाएंगी. इन्हें प्रदेश के मिल्क बार और अन्य बिक्री केंद्रों के माध्यम से बेचा जाएगा. वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो मिल्कफेड ने दिवाली पर 500 क्विंटल मिठाईयां तैयार की थी, लेकिन इस बार चीनी की वजह से कीमत अधिक होने से मिल्कफेड 350 क्विंटल मिठाईयां ही तैयार कर रहा है.
प्रदेश में 19 लाख से अधिक राशनकार्ड धारक
हिमाचल में लाखों परिवारों को फेस्टिवल सीजन में चीनी के अतिरिक्त कोटे का इंतजार रहता है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 19,58,895 राशनकार्ड धारक पंजीकृत हैं. इनमें सबसे अधिक 11,60,019 परिवार सामान्य श्रेणी (एपीएल) के हैं। इसके अलावा 3,00,795 प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) हैं, जबकि 2,76,598 परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में शामिल हैं. सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को राहत देने वाली अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत कार्डधारकों की संख्या 1,59,658 है. वहीं, 60,827 राशनकार्ड ऐसे परिवारों के हैं, जिन्हें एपीएल टैक्स पेयर श्रेणी में रखा गया है.
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