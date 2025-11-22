ETV Bharat / state

विदेश में पढ़ाई का सपना हुआ साकार, इस योजना के तहत मिलेगी लोन की सुविधा

सबसे खास बात यह है कि योजना भारत और विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर ही लागू होगी.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 7:39 AM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 8:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के होनहार युवाओं का विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना अब साकार होना वाला है. प्रदेश के युवाओं को अब विदेश में पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी. इसके लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है. यह एक ब्याज सब्सिडी शिक्षा ऋण योजना है, जो प्रदेश के छात्रों को व्यावसायिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. आर्थिक तंगी के कारण प्रदेश का कोई भी युवा अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे, यही इस योजना का लक्ष्य है.

एक फीसदी ब्याज पर मिलेगा लोन

हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि, "इस योजना के तहत पात्र छात्र हिमाचल में स्थित किसी भी अधिसूचित बैंक से केवल एक फीसदी ब्याज दर पर शिक्षा लोन प्राप्त कर सकते हैं. यह लोन इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ आदि व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पोस्ट-ग्रेजुएशन और पीएचडी के लिए भी ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते संस्थान एआईसीटीई, एनएमसी, आईएमए, पीसीआई, आईएनसी, बीसीआई, यूजीसी, आदि मान्यता प्राप्त नियामक संस्थाओं से मान्य हो."

योजना के तहत 20 लाख तक ले सकते हैं लोन

प्रवक्ता के अनुसार, यह योजना भारत और विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर लागू होगी. यह नए प्रवेश लेने वाले छात्रों के साथ-साथ पहले से अध्ययनरत छात्रों के लिए भी उपलब्ध है. इस योजना के तहत छात्र 20 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं, जिसमें ट्यूशन फीस, छात्रावास, भोजन, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्च शामिल हैं.

इतने लाख से अधिक न हो सालाना आय

प्रवक्ता ने बताया कि, आवेदक के परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. लोन लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा प्रवेश/पंजीकरण की तारीख तक 28 वर्ष निर्धारित की गई है. इस योजना के लिए शिमला के मॉल स्थित यूको बैंक को नोडल बैंक नियुक्त किया गया है. छात्र इसकी विशेष जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://education.hp.gov.in/ पर प्राप्त कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: आर्थिक स्थिति पर भाजपा ने CM सुक्खू को घेरा, सुंदर ठाकुर ने जयराम सरकार का रिकॉर्ड देखने की दी नसीहत

ये भी पढ़ें: मंत्री बड़ा या अधिकारी? पंचायत चुनाव विवाद पर राज्यपाल की सरकार को नसीहत

Last Updated : November 22, 2025 at 8:16 AM IST

TAGGED:

HIMACHAL STUDENTS LOAN FACILITY
DR YS PARMAR SCHEME
HP GOVT SCHEME
हिमाचल में छात्रों के लिए लोन
HP STUDENT STUDIES ABROAD LOAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

सर्दियों में गर्म पानी से नहाएं या ठंडे से? नहाते समय सिर पर ठंडा पानी डालने के क्या हैं खतरे

सर्दियों में रूखी त्वचा और हाथ-पैर फटने की समस्या से है परेशान ? ऐसे करें अपनी देखभाल

हिमाचल में इस बार घटेगी प्रधानों-उपप्रधानों की संख्या, बढ़ेंगे पंचायत समिति-जिला परिषद सदस्य, जानिए ये गणित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.