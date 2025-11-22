ETV Bharat / state

विदेश में पढ़ाई का सपना हुआ साकार, इस योजना के तहत मिलेगी लोन की सुविधा

शिमला: हिमाचल प्रदेश के होनहार युवाओं का विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना अब साकार होना वाला है. प्रदेश के युवाओं को अब विदेश में पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी. इसके लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है. यह एक ब्याज सब्सिडी शिक्षा ऋण योजना है, जो प्रदेश के छात्रों को व्यावसायिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. आर्थिक तंगी के कारण प्रदेश का कोई भी युवा अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे, यही इस योजना का लक्ष्य है.

एक फीसदी ब्याज पर मिलेगा लोन