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हिमाचल में NEET पेपर लीक पर फूटा छात्रों-अभिभावकों का गुस्सा, सरकार से मांगी जवाबदेही

"ये छात्रों के साथ गंभीर अन्याय है. कई छात्र एक-दो नहीं बल्कि तीन-चार साल तक तैयारी करते हैं, ड्रॉप लेते हैं और पूरी तरह पढ़ाई में जुटे रहते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं. इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और संबंधित एजेंसियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए." - शिवांश, छात्र

हमीरपुर में जब ईटीवी भारत ने छात्रों और अभिभावकों से NEET पेपर लीक मामले पर बात की, तो इस पर उनकी मिश्रित लेकिन तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई छात्र दोबारा परीक्षा कराने के पक्ष में भी हैं, लेकिन उनका मानना है कि इससे तैयारी का दबाव बढ़ेगा और उन्हें मानसिक तनाव भी झेलना पड़ेगा. हमीरपुर की छात्रा तमन्ना ने कहा कि बच्चे पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद जब ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है या फिर रद्द हो गया है, तो उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी परीक्षा को सुरक्षित तरीके से आयोजित करने में बार-बार चूक क्यों हो रही है?

हमीरपुर: देशभर में NEET UG 2026 परीक्षा में लीक मामले को लेकर छात्रों और अभिभावकों में गुस्सा और गहरा रोष है. हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में भी नीट परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों में भारी रोष देखने को मिल रहा है. देशभर में पेपर लीक के आरोपों और अनियमितताओं ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता, असंतोष और अनिश्चितता का माहौल बन गया है. छात्रों का कहना है कि नीट केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि उनकी सालों की मेहनत, त्याग और सपनों से जुड़ा अहम पड़ाव है. से में बार-बार पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत को प्रभावित करने के साथ-साथ पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती हैं.

वहीं, छात्रा तेजल ठाकुर ने कहा कि छात्र खुद कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, लेकिन बार-बार पेपर लीक होना बेहद चिंताजनक है. उन्होंने सुझाव दिया कि परीक्षा प्रणाली में बदलाव कर ऑनलाइन माध्यम अपनाया जाए या किसी अन्य विश्वसनीय एजेंसी से परीक्षा करवाई जाए, पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. हमीरपुर की छात्रा स्नेहा ने कहा कि लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं जारी रहती हैं तो इससे न सिर्फ छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा, बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इससे कई छात्र निराश होकर विदेशों की ओर रुख करते हैं, जो देश के लिए भी नुकसानदायक है.

"जिन छात्रों ने परीक्षा पूरी कर ली थी, उनके लिए दोबारा परीक्षा की खबर मानसिक रूप से बेहद कठिन होती है. खुद को फिर से उसी स्तर पर तैयार करना आसान नहीं होता है और सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो चिंता का विषय है." - पारुल शर्मा, छात्रा

'ईमानदार छात्रों का नुकसान'

वहीं, छात्रा निशा का कहना है कि पेपर लीक का एक पक्ष ये है कि इससे गलत तरीके से चयन होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी ओर मेहनती छात्रों की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो जाती है. उन्होंने कहा कि इसका मानसिक दबाव छात्रों के साथ-साथ उनके परिवारों पर भी पड़ता है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब नीट का पेपर लीक हुआ है, बल्कि पिछले कई सालों से ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं. उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने, दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की.

"नीट जैसी बड़ी परीक्षा में 20 से 25 लाख छात्र भाग लेते हैं और इतनी बड़ी प्रक्रिया में सुरक्षा में चूक होना गंभीर मामला है. कुछ लोग पैसे और पहुंच के दम पर ऐसे कृत्यों को अंजाम देते हैं, जिससे ईमानदार छात्रों का नुकसान होता है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए." - अमित, शिक्षक

'छात्रों और अभिभावकों दोनों को परेशानी'

वहीं, अभिभावक सुशील शर्मा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बार-बार ऐसी घटनाएं होने से छात्रों और अभिभावकों दोनों को परेशानी झेलनी पड़ती है. उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की. कुल मिलाकर नीट पेपर लीक को लेकर हमीरपुर में छात्रों और अभिभावकों में गहरा आक्रोश है. सभी ने एक स्वर में मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित की जाए, ताकि छात्रों का भरोसा बना रह सके और उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन हो सके.