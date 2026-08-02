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एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर हिमाचल में क्या बोले स्टूडेंट्स और टीचर्स ?

"सरकार का यह फैसला पूरी तरह सही है. छात्र सालों तक मेहनत करके नीट जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. परीक्षा खत्म होने के बाद वे थोड़ी राहत महसूस करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होने की खबर आती है तो उनका पूरा आत्मविश्वास टूट जाता है. दोबारा परीक्षा की चिंता उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर देती है. अब इस कानून से पेपर लीक जैसा अपराध करने वालों में डर पैदा होगा." - आरुषि सिंह, छात्रा

छात्रा ईरा शर्मा ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ देशभर में युवाओं ने आंदोलन किए और अब सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि डॉक्टर या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र तीन-चार साल तक कड़ी मेहनत करते हैं. अगर परीक्षा के बाद पेपर लीक हो जाए तो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है और इसका सबसे ज्यादा असर छात्रों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से घटनाएं पूरी तरह बंद होंगी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति पेपर लीक करने से पहले जरूर सोचेगा कि उसे लंबी जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

"सरकार द्वारा बनाया गया कानून सही है. इसमें सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा और परीक्षा प्रणाली पर उनका भरोसा बढ़ेगा." - सक्षम ठाकुर, छात्र

पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट कानून, 2026 को लेकर ईटीवी भारत ने छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों से विशेष बातचीत की. अधिकांश लोगों ने इस कानून का स्वागत करते हुए इसे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने वाला अहम कदम बताया. छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि इस कानून के कारण पेपर लीक करने वाले लोगों में डर रहेगा और वो ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले कई बार सोचेंगे, जिससे पेपर लीक जैसे मामलों पर लगाम लगेगी. छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों का भी मानना है कि अगर इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत होगी.

हमीरपुर: सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाया गया पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट कानून, 2026 अब पूरे देश में लागू हो गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून प्रभावी हो गया है. नए कानून के तहत पेपर लीक, संगठित नकल, परीक्षा प्रणाली हैक करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड और परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.

वहीं, शिक्षिका मोनिका ने कहा कि पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए सबसे सख्त कानून होने चाहिए. इसमें छात्रों की सालों की मेहनत दांव पर लग जाती है. उन्होंने कहा कि कई छात्र अवसाद (Depression) में चले जाते हैं और कुछ ने आत्महत्या जैसा कदम भी उठाया है, इसलिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई बेहद जरूरी है. उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया. वहीं, छात्र विक्की ने कहा कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून सही दिशा में उठाया गया कदम है. इसमें जेल, भारी जुर्माना और जांच की समय-सीमा तय की गई है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह कानून छात्रों के हित में है.

"पेपर लीक का सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ता है. एक बार परीक्षा देने के बाद अगर दोबारा परीक्षा होती है तो पूरे सिलेबस की फिर से तैयारी करनी पड़ती है. इतने कम समय में पूरी तैयारी करना आसान नहीं होता और इससे मानसिक तनाव भी बढ़ता है. सरकार का यह कानून छात्रों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है." - सेजल, छात्रा

'सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान स्वागत योग्य'

छात्र भवानी सिंह ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ देशभर में छात्रों ने आंदोलन किए थे, जो पूरी तरह उचित थे. छात्र सालों तक कठिन मेहनत करते हैं और ऐसे मामलों से उनका भविष्य प्रभावित होता है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान करना स्वागत योग्य फैसला है. वहीं, छात्र हर्ष चौहान ने कहा कि साल 2022 से लगातार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं. हाल ही में भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए और जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई थी. अब सरकार ने कानून बनाकर दोषियों के लिए सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी. छात्र प्रवीण शर्मा ने भी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून छात्रों के हित में है, कड़ी सजा और आर्थिक दंड के कारण पेपर लीक करने वाले गिरोहों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा.

'पेपर लीक सिस्टम की कमजोरी का परिणाम'

वहीं, शिक्षकों ने भी इस कानून को समय की जरूरत बताया. लेक्चरर प्रेरणा शर्मा ने कहा कि पेपर लीक केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरी का परिणाम है. यह छात्रों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है. उन्होंने कहा कि सरकार ने दोषियों के लिए सख्त सजा, जुर्माना और जांच की समय-सीमा तय कर सही कदम उठाया है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित छात्रों को भी राहत देने के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए.

'अपराधियों में डर पैदा करेगा ये प्रावधान'

वहीं, लेक्चरर शामली राणा ने कहा कि इस कानून से छात्रों और अभिभावकों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि कई छात्र पेपर लीक जैसी घटनाओं से निराश होकर प्रतियोगी परीक्षाओं से दूरी बनाने लगते हैं, लेकिन अब उन्हें विश्वास मिलेगा कि सरकार निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गंभीर है. उन्होंने कहा कि 60 दिन की जांच समय-सीमा और कठोर सजा का प्रावधान अपराधियों में डर पैदा करेगा.

"सरकार द्वारा लाया गया यह कानून छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास बहाल करेगा. कड़ी सजा और भारी जुर्माने के कारण भविष्य में कोई भी व्यक्ति या संस्था पेपर लीक जैसी गतिविधियों में शामिल होने से पहले कई बार सोचेगी." - विनय राणा, लेक्चरर

'दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का रास्ता साफ'

लेक्चरर शिवम ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक के बाद देशभर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी. सरकार ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराई और अब कानून बनाकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का रास्ता साफ किया है. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत दोषियों के लिए 5 से 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है, जबकि संगठित गिरोहों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन और 60 दिन के अंदर जांच पूरी करने का लक्ष्य इस कानून को और प्रभावी बनाएगा.

नए कानून के तहत क्या हैं प्रावधान ?

गौरतलब है कि नए कानून (पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट कानून, 2026) के अनुसार पेपर लीक के दोषियों को 5 से 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है. अगर पेपर लीक के कारण परीक्षा दोबारा आयोजित करनी पड़ती है तो उसका पूरा खर्च भी दोषियों से वसूला जाएगा. अगर किसी परीक्षा एजेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, तकनीकी कंपनी या सरकारी अधिकारी की मिलीभगत सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी पर धांधली साबित होने पर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार को पेपर लीक मामलों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) गठित करने का अधिकार दिया गया है. पुलिस, सीबीआई या एसटीएफ को 60 दिनों के अंदर जांच पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो सके. सरकार का उद्देश्य इस कानून के जरिए सार्वजनिक परीक्षाओं को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाना है.