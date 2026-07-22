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नीट पेपर लीक मामला: हिमाचल में छात्रों का प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से की इस्तीफे की मांग

धर्मशाला में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई और छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई गई. वहीं, प्रदर्शन में शामिल धर्मशाला की छात्रा विपाशा ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है. लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों में छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

धर्मशाला: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर उठ रहे विरोध के बीच हिमाचल में भी छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जिला मुख्यालय धर्मशाला में युवाओं, अभिभावकों और शिक्षकों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने की मांग उठाई.

"छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है. हमारी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है. दिल्ली में चल रहे छात्रों के आंदोलन के समर्थन में धर्मशाला में शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया गया है और जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा." - साहिल शर्मा, छात्र, धर्मशाला

'जवाबदेही तय करे सरकार'

इस दौरान प्रदर्शन में भाग ले रहे छात्र अमन ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और शिक्षा का उद्देश्य भी विद्यार्थियों में सवाल करने की क्षमता विकसित करना है. उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा प्रणाली में लगातार अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह जवाबदेही तय करे और छात्रों की चिंताओं का समाधान करें. उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थी और उनके परिवार सालों की मेहनत लगाते हैं, इसलिए परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए.

छात्रों ने की केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग (ETV Bharat)

25 दिन से धरना-प्रदर्शन पर बैठे छात्र

गौरतलब है कि 28 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी और छात्र धरना-प्रदर्शन पर बैठे थे, जिसे लेकर आज 25 दिन हो गए हैं. छात्रों की मांग है कि नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें और इन मामलों के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें. इसके अलावा जिन बच्चों ने पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर अपनी जान दी है, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए और भविष्य में ये सुनिश्चित किया जाए कि पेपर लीक जैसी घटनाएं कभी न हो.