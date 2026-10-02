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हिमाचल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के इतने मामले सामने आए, इन दो जिले में सबसे ज्यादा शिकायतें

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते तीन वर्षों के दौरान स्कूल और कॉलेज स्तर के शिक्षकों के खिलाफ छात्राओं से छेड़छाड़ से जुड़ी 24 शिकायतें सामने आई हैं. इनमें 10 मामले पॉक्सो एक्ट, यौन उत्पीड़न और बैड टच जैसे गंभीर मामलों से जुड़े हैं. जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो शिमला और सिरमौर में सबसे ज्यादा 5-5 मामले सामने आए हैं. यह जानकारी बीते विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सामने आई थी.

दरअसल, ऊना से भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने विधानसभा में सरकार से पूछा था कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश के स्कूल और कॉलेज स्तर के कितने शिक्षकों के खिलाफ बच्चियों और छात्राओं से छेड़छाड़ की शिकायतें मिली हैं. उन्होंने यह भी जानकारी मांगी थी कि इन मामलों में क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, कितने मामलों में आपराधिक केस दर्ज हुए और मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं. सरकार ने विधानसभा में बताया कि 1 अगस्त 2026 तक पिछले तीन वर्षों में स्कूल और कॉलेज स्तर के शिक्षकों के खिलाफ छात्राओं से छेड़छाड़ से संबंधित 24 शिकायतें प्राप्त हुई थीं. इनमें से 10 मामले पॉक्सो एक्ट, यौन उत्पीड़न और बैड टच से संबंधित थे.

हर संस्थान में इंटरनल कमेटी का प्रावधान

सरकार ने बताया कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 के प्रावधानों के तहत इंटरनल कमेटी यानी IC का गठन किया गया है. इन समितियों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की जांच और निपटारा नियमानुसार किया जा रहा है.

प्रधानाचार्यों को जांच के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण

सरकार के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं. इनमें केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के तहत विभागीय जांच से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए प्रधानाचार्यों को जांच अधिकारी के तौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विभाग ने प्रधानाचार्यों का एक पैनल भी जांच अधिकारियों के तौर पर नियुक्त किया है. सरकार के मुताबिक ज्यादातर मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि कुछ मामलों की जांच अभी जारी है.