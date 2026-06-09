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कुल्लू-मनाली में आवारा कुत्तों का कहर, चार साल में 3 हजार से अधिक डॉग बाइट के मामले

कुल्लू-मनाली में चार सालों में नहीं बना कोई भी डॉग शेल्टर. नसबंदी तक सिमट रह गया है नगर परिषद का अभियान.

Stray dogs Terror in Kullu-Manali
कुल्लू मनाली में आवारा कुत्तों का आतंक (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 2:44 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 2:50 PM IST

5 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लावारिस कुत्तों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों से हटाने की बात दोहराई है और कुछ माह पहले ही कोर्ट ने डॉग शेल्टर बनाने के आदेश दिए थे. लेकिन, जिला कुल्लू की अगर बात की जाए तो यहां पर अभी तक एक भी डॉग शेल्टर नहीं बन पाया है. जिला कुल्लू में पशुपालन विभाग और नगर परिषद नसबंदी अभियान तो चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लावारिस कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है.

कुल्लू मनाली में आवारा कुत्तों का आतंक

कुल्लू शहर की बात करें तो यहां सड़कों से लेकर गांव की गलियों तक कुत्तों के झुंड लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं. हर दिन किसी न किसी व्यक्ति को कुत्ते के द्वारा काटने का मामला सामने आ रहा है. स्थानीय निवासी आशोक कुमार का कहना है कि, वह रोजाना सुबह शाम के समय घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ डंडा ले जाना पड़ रहा है. क्योंकि कुछ जगह पर कुत्ते झुंड बनाकर घूमते रहते हैं और वह बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हुए हमला कर देते हैं. ऐसे में जिला प्रशासन को आवारा कुत्तों की समस्या के बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए.

Stray dogs Terror in Kullu-Manali
कुल्लू-मनाली में आवारा कुत्तों का आतंक (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी रतन लाल का कहना है कि, वह सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं. ऐसे में छोटे बच्चों को देखकर भी यह कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं. कई बार यह महिलाओं और छोटे बच्चों पर हमला कर देते हैं, जिसके चलते न तो महिलाएं अकेली बाजार जा पाती और न ही छोटे बच्चे खेलने के लिए मैदान जा पाते हैं. आवारा कुत्तों के काटने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं.

चार सालों में नहीं बना कोई भी डॉग शेल्टर

स्थानीय निवासी सोमदेव ने बताया कि, "जिला मुख्यालय के मैदानों, मालरोड, पार्किंग स्थलों और गलियों में लावारिस कुत्तों के झुंड घूमते रहते हैं. सुबह और शाम लोगों को डंडा लेकर घर से बाहर निकलना पड़ता है. मनाली, पतलीकूहल, नग्गर, सरवरी, रामशिला, भुंतर, बंजार, मणिकर्ण, सैंज और बजौरा सहित कई क्षेत्रों में भी यही स्थिति बनी हुई है."

नसबंदी तक सिमट रहा नगर परिषद का अभियान

उपनिदेशक पशुपालन विभाग अरुण शर्मा ने बताया कि, जिले में पालतू और लावारिस कुत्तों का रिकॉर्ड तैयार किया गया है. इसके आधार पर नसबंदी और वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है. विभाग मनाली स्ट्रे संस्था के साथ मिलकर अब तक 5,793 कुत्तों को एंटी रेबीज टीका लगा चुका है और 321 लावारिस कुत्तों की नसबंदी की गई है.

Stray dogs Terror in Kullu-Manali
कुत्तों से लोग परेशान (ETV Bharat)

जिला कुल्लू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि, "जिले में करीब ढाई साल में कुत्तों के काटने के 3,590 मामले सामने आए हैं. सभी मरीजों का उपचार कर एंटी रेबीज टीका लगाया गया है. अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को समय पर इंजेक्शन लगाया जाता है."

चार साल में 3000 से अधिक डॉग बाइट के मामले

जिला कुल्लू में एक जनवरी से 31 मई तक चार महीने में 830 मामले सामने आए हैं. वही, साल 2024 में 1,254 लोगों को कुत्तों ने काटा था और साल 2025 में 1,506 लोगों को कुत्तों ने काटा था. अब तक कुल 3 साल में 3590 लोगों को कुत्ते के द्वारा काटने का मामला सामने आया है. वही, जिला कुल्लू में पशु पालन विभाग के द्वारा किए हुए सर्वे के अनुसार पालतू कुत्तों की संख्या 7060 है और आवारा कुत्तों की संख्या 3191 दर्ज की गई है.

Stray dogs Terror in Kullu-Manali
रेबीज के लक्षण (ETV Bharat GFX)
सालडॉग बाइट के मामले
2024 1,254
2025 1,506
2026830 (31 मई तक)
कुल3590

24 घंटे के अंदर लें डॉक्टर से सलाह

आईजीएमसी में फॉरेंसिक मेडिसन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राहुल गुप्ता ने कहा कि, "जिस दिन कुत्ते ने या किसी जानवर ने काटा है उसी दिन डॉक्टरी सहायता लेने का प्रयास करें. 24 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करें. कई बार दूर दराज के गांवों के लोग 24 घंटे के अंदर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं ऐसे में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है. 24 घंटे के बाद भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचें."

Stray dogs Terror in Kullu-Manali
कुत्तों के काटने पर क्या करें? (ETV Bharat GFX)

कुत्तों के काटने पर क्या करें?

आईजीएमसी में फॉरेंसिक मेडिसन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राहुल गुप्ता का कहना है, "डॉग बाइट या जानवर के काटने के बाद इम्युनोग्लोब्युलिन और रेबीज वैक्सीन के टीके लगते हैं. इम्युनोग्लोब्युलिन एक्टिव और वैक्सीनेशन पैसिव ट्रीटमेंट हैं. एक्टिव ट्रीटमेंट यानी इम्युनोग्लोब्युलिन इंजेक्शन शरीर के उस हिस्से में लगाया जाता है, जहां पर कुत्ते ने काटा है, ताकि वायरस वहीं खत्म हो जाए. पैसिव ट्रीटमेंट यानी वैक्सीनेशन इसके 4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं. ये दोनों ट्रीटमेंट अस्पताल में सरकार की ओर से निशुल्क मिलते हैं."

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Last Updated : June 9, 2026 at 2:50 PM IST

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