ETV Bharat / state

3 घंटे में आवारा कुत्ते ने 24 लोगों को काटा, शहर में दहशत का माहौल, अभी भी पकड़ से बाहर

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, 'कुत्ते ने अचानक तेजी से हमले किए, जिससे घायलों के शरीर पर गहरे जख्म हो गए हैं. सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ. एसडीएम विकास शुक्ला और नगर परिषद अधिकारी रमन कुमार शर्मा ने संबंधित विभागों को तुरंत सूचित किया और कुत्ते को पकड़ने के निर्देश दिए, लेकिन कुत्ते को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है'.

जानकारी के अनुसार, सुजानपुर के मुख्य शहर में आज सुबह एक भूरे रंग के आवारा कुत्ते ने दहशत फैला दी. सुबह लगभग 7 बजे सुजानपुर मुख्य बस स्टैंड से आगे सिद्धू चौक स्थित बाबा स्वरूप गिर मंदिर के पास सड़क पर पैदल जा रहे दो लोगों पर इस कुत्ते ने अचानक हमला कर उन्हें घायल कर दिया. इसके बाद यह कुत्ता करीब 10 बजे तक अलग-अलग मोहल्लों में घूमता रहा और राह चलते लोगों को काटता रहा. करीब साढ़े तीन घंटे तक उत्पात मचाने के दौरान यह कुत्ता करीब 24 लोगों को अपना शिकार बना चुका था. कुत्ते के हमले में घायलों को सिविल अस्पताल सुजानपुर ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

हमीरपुर: आवारा कुत्तों को लेकर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पशु प्रेमी ने अपना विरोध जताया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को संशोधित किया और नए निर्देश जारी किए. वहीं, इन सबके बीच देशभर में अभी भी आवारा कुत्तों का आतंक जारी है. आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल सुजानपुर शहर में महज तीन घंटे में एक आवारा कुत्ते ने 24 लोगों को काटा. जिनका अस्पताल में उपचार किया गया. वहीं, अब तक आवरा कुत्ते के पकड़ में नहीं आने से लोगों में दहशत का माहौल है.

खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजकुमार ने बताया, 'अब तक कुत्ते के काटने से घायल 24 लोगों का उपचार किया जा चुका है. सभी घायलों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई हैं. जब उन्हें सूचना मिली कि कुत्ता लोगों को काट रहा है और घायल लोग उपचार के लिए अस्पताल आ रहे हैं, तो वे अपने क्वार्टर से तत्काल निकले. उसी दौरान कुत्ते ने उन पर भी हमला किया, लेकिन उन्होंने किसी तरह बचाव करते हुए अस्पताल पहुंचकर घायलों का इलाज शुरू किया'.

आवारा कुत्ता नहीं पकड़े जाने से लोगों में दहशत

वहीं, कुत्ते द्वारा 24 लोगों को काटे जाने की खबर सुनते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. अलग-अलग मोहल्लों में लोगों में खासकर बच्चों और बुजुर्गों में भय का माहौल बना हुआ है. सुबह सैर पर निकले लोगों के अलावा स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर जा रहे युवाओं को भी काफी सतर्कता बरतनी पड़ी. कई स्थानों पर लोगों ने दरवाजे बंद कर घरों में ही रहना बेहतर समझा.

स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से आवारा कुत्ते को जल्द पकड़ने और लगातार बढ़ रही घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की. लोगों का कहना है, 'जब तक कुत्ते को काबू नहीं किया जाता, किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता'. नगर परिषद की ओर से भी टीम को सक्रिय किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध कुत्ते के दिखने पर तुरंत सूचना दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके.

बता दें कि 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के क्षेत्रों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना चाहिए. इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए. पकड़े गए किसी भी जानवर को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पशु प्रेमी विरोध कर रहे थे. जिसके बाद ने सुप्रीम कोर्ट अपने 11 अगस्त को दिए गए आदेश को संशोधित किया और निर्देश दिया कि दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में आवारा कुत्तों और जानवरों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा. अदालत ने स्पष्ट किया कि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले आवारा कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें अलग रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में स्ट्रे डॉग्स का आतंक! हर साल हजारों लोगों को काट रहे कुत्ते, रेबीज से डेथ के बढ़ते आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता