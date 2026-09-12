बिलासपुर में बेसहारा पशु के हमले से महिला की मौत, सरकार के पास पिछले 3 साल में एक भी ऐसे मामले की जानकारी नहीं
वर्तमान में प्रदेश में कुल 222 गौसदन चल रहे हैं. इनमें 23,018 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 1:56 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशु लोगों के लिए लगातार परेशानी और खतरे का सबब बने हुए हैं. ये पशु अक्सर सड़कों के बीचों-बीच बैठ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना और पैदल चलने वाले लोगों पर हमले का डर बना रहता है. हाल ही में बिलासपुर शहर में एक बेसहारा बैल के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. हालांकि, विधानसभा में सरकार ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों में सड़कों पर बेसहारा पशुओं के कारण लोगों की मौत से जुड़ी कोई जानकारी उसके पास उपलब्ध नहीं है. वहीं, बिलासपुर में हुए इस हादसे ने स्थानीय लोगों की चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ा दिए हैं. घटना के बाद से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इन पशुओं को सड़कों से हटाकर गोसदनों में भेजा जाता, तो इस अनहोनी को टाला जा सकता था.
68 वर्षीय महिला पर बैल ने किया था हमला
7 सितंबर को बिलासपुर शहर में एक बेसहारा बैल ने 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. इसके बाद उन्हें उपचार के लिए एम्स बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां 9 सितंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना के बाद शहरवासियों में रोष देखने को मिला और बेसहारा पशुओं को लेकर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठे.
घटना के बाद जागा प्रशासन, चलाया अभियान
घटना के बाद बिलासपुर नगर परिषद ने शहर में घूम रहे बेसहारा बैलों को पकड़ने का अभियान शुरू किया है. पकड़े जा रहे पशुओं को शहर से बाहर स्थित गौशालाओं में भेजा जा रहा है. इसका उद्देश्य सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाकर लोगों को राहत देना और भविष्य में इस तरह की घटनाओं का खतरा कम करना है. नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी वर्षा चौधरी ने कहा कि बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है. ये पशु लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं. उन्होंने बताया कि बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को राहत मिले और पशु किसी को नुकसान न पहुंचाएं.
एसडीएम सदर राजकुमार ने बताया, "बेसहारा बैल के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है. इसके बाद नगर परिषद बिलासपुर को शहर में घूम रहे बेसहारा पशुओं को पकड़ने के आदेश दिए गए हैं. पशुपालन विभाग के साथ समन्वय कर इन पशुओं को गौशालाओं में भेजने के लिए कहा गया है."
विधानसभा में विधायक ने पूछा सवाल, सरकार बोली- जानकारी नहीं
हाल ही में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गगरेट से कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने बेसहारा पशुओं को लेकर सरकार से सवाल पूछा था. राकेश कालिया जानना चाहते थे कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में सड़कों पर बेसहारा पशुओं के कारण कितने लोगों की मौत हुई है और सरकार इन पशुओं को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठा रही है. सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया कि पिछले तीन वर्षों में सड़कों पर बेसहारा पशुओं के कारण हुई लोगों की मौत से जुड़ी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. इसके साथ ही सरकार ने बेसहारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों की जानकारी भी दी.
222 गौसदनों में 23,018 बेसहारा गौवंश को आश्रय
सरकार के अनुसार प्रदेश में कुल 222 गौसदन कार्यशील हैं. इनमें 23,018 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया गया है. हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग में पंजीकृत गौसदनों में रखे गए बेसहारा गौवंश के भरण-पोषण के लिए गोपाल योजना के तहत 1,200 रुपये प्रति गौवंश प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है. सरकार ने बताया कि गौसेवा आयोग निजी क्षेत्र में नए गौसदन स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये और मौजूदा गौसदनों के विस्तार के लिए 5 लाख रुपये की सहायता देता है. इसके अलावा आयोग की ओर से 7 गौसदनों का निर्माण करवाया जा रहा है. इनके निर्माण का काम पूरा होने के बाद सड़कों पर घूम रहे करीब 2,200 से 2,500 बेसहारा गौवंश को चरणबद्ध तरीके से आश्रय दिया जाना है.
बेसहारा पशुओं की समस्या से कैसे निपट रही सरकार?
सरकार ने बताया कि बेसहारा गोवंश की समस्या से निपटने के लिए पशुपालन विभाग किसानों के दुधारू पशुओं की शत-प्रतिशत टैगिंग सुनिश्चित कर रहा है. इसके साथ ही पशुओं को बेसहारा छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं. विभाग नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत 'सेक्स सॉर्टेड सीमन' भी उपलब्ध करवा रहा है, जिसके कृत्रिम गर्भाधान से बछड़ी पैदा होने की संभावना बढ़ती है. सरकार का उद्देश्य इसके जरिए पशुधन प्रबंधन को बेहतर करना और बेसहारा गोवंश की आबादी को नियंत्रित करना है. इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 के तहत पशु मालिकों के लिए ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन कर पशुओं को आवारा छोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है, जिसके तहत पहली बार में 500 रुपये और दूसरी या उसके बाद की बार पकड़े जाने पर 700 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है.
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