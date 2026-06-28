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ITI के पास चिट्टा बेच रहे थे तीन युवक! पुलिस ने दबोचा, 223 ग्राम चिट्टा बरामद

नूरपुर के जसूर में चिट्टे के साथ तीन युवक गिरफ्तार ( NURPUR POLICE )

नूरपुर: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिला कांगड़ा की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने नूरपुर के जसूर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को 223 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है.

जसूर ITI के पास STF ने की कार्रवाई

पुलिस विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, STF जसूर क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी. इसी दौरान टीम को शास्त्री औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के समीप चिट्टा तस्करी को लेकर विश्वसनीय सूचना मिली. सूचना के आधार पर STF टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर तीन संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 223 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया.

बरामद नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर पुलिस ने मौके पर ही कानूनी प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि चिट्टा कहां से लाया गया था और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था. इसके अलावा पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है.

नशा तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान जारी