ITI के पास चिट्टा बेच रहे थे तीन युवक! पुलिस ने दबोचा, 223 ग्राम चिट्टा बरामद
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 8:50 PM IST
नूरपुर: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिला कांगड़ा की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने नूरपुर के जसूर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को 223 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है.
जसूर ITI के पास STF ने की कार्रवाई
पुलिस विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, STF जसूर क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी. इसी दौरान टीम को शास्त्री औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के समीप चिट्टा तस्करी को लेकर विश्वसनीय सूचना मिली. सूचना के आधार पर STF टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर तीन संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 223 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया.
बरामद नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर पुलिस ने मौके पर ही कानूनी प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि चिट्टा कहां से लाया गया था और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था. इसके अलावा पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है.
नशा तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान जारी
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को मजबूत करने के लिए प्रदेशभर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. STF और पुलिस टीमें लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य नशे की तस्करी पर रोक लगाना और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना है.
पुलिस ने लोगों से की अपील
पुलिस विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थों की तस्करी या इससे जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो वह पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 या नजदीकी पुलिस थाना में सूचना दे सकता है. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. वहीं पुलिस ने साफ किया है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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