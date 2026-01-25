ETV Bharat / state

हिमाचल स्टेटहुड डे पर CM का बड़ा ऐलान, इस माह होगा 70 और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के बकाया का भुगतान

पूर्ण राज्यत्व दिवस CM सुक्खू ने आत्मनिर्भर हिमाचल की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार पर प्रदेश को अनदेखा करने का आरोप लगाया.

HIMACHAL STATEHOOD DAY KANGRA
हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 7:56 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर में राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस कार्यक्रम आयोजित किया. राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे थे. इस दौरान सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़े कदम उठाने का दावा किया. पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर परागपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन, जलविद्युत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की रणनीति को विस्तार से रखा. सीएम ने कहा कि, वर्ष 2021–22 में राज्य को 10,249 करोड़ रुपए का घाटा विरासत में मिला था, जबकि 2025–26 तक 7,000 करोड़ रुपए के राजस्व सुधार का लक्ष्य रखा गया है.

परागपुर में राज्यस्तरीय हिमाचल स्टेटहुड डे (ETV Bharat)

केंद्र से नहीं मिल रही GST की क्षतिपूर्ति: CM

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि, "केंद्र से GST की क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही, फिर भी राज्य ने अपने संसाधनों से 49,509 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास किया. इस दौरान पर्यटन और जलविद्युत को भविष्य की रीढ़ बताते हुए सीएम ने कहा कि हिमाचल उत्तर भारत का 'वाटर टावर' है. राज्य की नदियां पंजाब और हरियाणा को ऊर्जा देती हैं, लेकिन हिमाचल को उसका पूरा हक नहीं मिला. सीएम ने कहा कि, भाखड़ा, ब्यास, पोंग डैम और बीबीएमबी परियोजना से मिलने वाली रॉयल्टी के लिए राज्य सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है और जल्द ही फैसला प्रदेश हक में आएगा. सीएम ने दावा किया कि 12 से 18 फीसदी रॉयल्टी केस सरकार जीत चुकी है, और शानन परियोजना को हिमाचल के हक की दिशा में प्रयास जारी हैं."

हिमाचल वन संपदा से भरपूर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि ही पर प्रदेश सरकार का फोकस है. सरकार का लक्ष्य है कि लोग गांव में रहें और गांव में ही रोजगार पाएं, ताकि युवाओं का रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन रुके. इसके लिए प्रदेश सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं को शुरू किया है. हिमाचल वन संपदा से भरपूर है. प्रदेश सरकार अपना सारा कर्ज वनों के कटाव से भर सकता है, लेकिन सरकार राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत वनों का संरक्षण कर रही है."

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

दूग्ध उत्पादन में हिमाचल अग्रणी राज्य

इस खास मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि, "हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां जैविक खेती को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है. इसमें हल्दी, गेहूं और मक्की शामिल हैं. हिमाचल दुग्ध उत्पादन में देश में सबसे अधिक दर वाला राज्य है. कांगड़ा में नया दूध प्रसंस्करण संयंत्र शुरू हुआ है, जिससे डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भरता बढ़ी है और आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा. सरकार ने 500 मेगावाट सौर ऊर्जा, ग्रीन पंचायत योजना और जियो-थर्मल नीति को लागू किया है.हिमाचल के जंगल, पानी और हवा की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है."

'स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान '

स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तीन मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी, नई लैब्स और आधुनिक सुविधाएं शुरू की गई हैं. शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को देश में 5वां स्थान मिला है और हिमाचल में अब सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी माध्यम प्रथम कक्षा से शुरू की गई है, साथ ही गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 130 स्कूलों को CBSE संबद्धता दी गई है. छात्रों के भविष्य को देखते हुए राज्य सरकार 7.5 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण की गारंटी दे रही है. 24,020 सरकारी 56,557 निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया है. महिलाओं को गांवों में उद्यमी बनाया जा रहा है और BPL परिवारों को आवास में राहत साथ ही आपदा राहत राशि में वृद्धि की गई है, हालांकि केंद्र से फंड अभी लंबित है.

HIMACHAL STATEHOOD DAY KANGRA
हिमाचल स्टेटहुड डे (ETV Bharat)

हिमाचल को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि, हिमाचल को चिट्टा मुक्त राज्य बनाने की शपथ ली गई है. नशा तस्करों को जेल और पीड़ितों के लिए पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे. 2029 तक हिमाचल समृद्ध और नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य उनकी सरकार की प्राथमिकता है. इस अवसर पर सीएम ने अपने बचपन को याद किया और परागपुर को सौगात दी. इस दौरान उन्होंने परागपुर को नया SDM कार्यालय PHC स्वास्थ्य केंद्र देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में हिमाचल को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जाएगा.

HIMACHAL STATEHOOD DAY KANGRA
हिमाचल स्टेटहुड डे पर मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: हिमाचल के 56वें ​​स्टेटहुड डे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत इन्होंने दी बधाई

ये भी पढ़ें: शिमला में 'स्नो' तो शानदार, पर ट्रैफिक ने किया बुरा हाल, पर्यटक और स्थानीय बेहाल!

TAGGED:

HIMACHAL 56TH STATEHOOD DAY
HP CM SUKHU VISIT JASWAN PRAGPUR
CM SUKHU ON CENTRAL GOVT
हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस
HIMACHAL STATEHOOD DAY KANGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.