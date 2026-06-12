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उत्कृष्ट शिक्षकों का होगा राज्य स्तर पर सम्मान, हिमाचल में शुरू हुई 'श्रेष्ठ गुरु' की तलाश

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों को इस वर्ष राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा. उच्च शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है. नई पुरस्कार नीति के तहत शिक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सात शिक्षकों और प्राचार्यों को राज्य सम्मान से नवाजा जाएगा. उच्च शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ने सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत महाविद्यालयों, एससीईआरटी सोलन और जीसीटीई धर्मशाला को पात्र शिक्षकों एवं प्राचार्यों के नाम राज्य शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए भेजने के निर्देश जारी किए हैं.

निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. हरीश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार की नई नीति के तहत इस वर्ष कुल सात पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. इनमें पांच पुरस्कार सरकारी महाविद्यालयों के सहायक आचार्यों एवं सह-आचार्यों (फैकल्टी वर्ग) को दिए जाएंगे, वहीं दो पुरस्कार प्राचार्य वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं. चयनित शिक्षकों और प्राचार्यों को हिमाचली टोपी अथवा स्कार्फ व शॉल, मेडल, प्रशस्ति-पत्र, सम्मान-पत्र और पुस्तकों के साथ सम्मानित किया जाएगा.

फैकल्टी वर्ग में आवेदन करने वाले शिक्षक के लिए स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का नियमित शिक्षण अनुभव अनिवार्य रखा गया है. वहीं प्राचार्य वर्ग में आवेदन के लिए कम से कम एक वर्ष का नियमित प्राचार्य अनुभव होना आवश्यक होगा. इसके अलावा पिछले तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में 'वेरी गुड' अथवा उससे बेहतर ग्रेड होना भी जरूरी है.

ये दस्तावेज जरूरी

निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि पुरस्कार के लिए स्वयं नामांकन के साथ-साथ प्राचार्य, छात्र, शिक्षक, पीटीए, सीएससीए और आम नागरिक भी किसी योग्य शिक्षक या प्राचार्य का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं. हालांकि सभी दावों के समर्थन में आवश्यक प्रमाण-पत्र और दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.