शिमला में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस, रिज मैदान पर होगा भव्य आयोजन
गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिज मैदान पर भव्य मार्च पास्ट का आयोजन भी किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 8:05 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह इस वर्ष भी राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया जाएगा. 26 जनवरी को सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह में प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, सैन्य अनुशासन और विकास की झलक एक मंच पर देखने को मिलेगी. कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे.
रिज मैदान पर होगा भव्य आयोजन
राज्य स्तरीय समारोह के लिए रिज मैदान को विशेष रूप से सजाया गया है. कार्यक्रम की शुरुआत सलामी और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ होगी. इसके बाद परेड, झांकियों का प्रदर्शन और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें प्रदेश की लोक संस्कृति और देश की विविधता की झलक दिखाई देगी.
गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिज मैदान पर भव्य मार्च पास्ट का आयोजन किया जाएगा. परेड कमांडर लेफ्टिनेंट शाश्वत तिवारी (जे एंड के राइफल) के नेतृत्व में विभिन्न सैन्य और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां परेड में हिस्सा लेंगी. इसमें भारतीय सेना, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, हिमाचल प्रदेश पुलिस, महिला पुलिस, यातायात पुलिस, गृह रक्षक, पूर्व सैनिक, एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट एंड गाइड तथा आपदा प्रबंधन बल की टुकड़ियां शामिल होंगी.
विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां
समारोह के दौरान विभिन्न विभागों की विकासात्मक झांकियां भी रिज मैदान पर प्रदर्शित की जाएंगी. इनमें कृषि, उद्यान, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, विद्युत, उद्योग, ग्रामीण विकास, पशुपालन, भाषा एवं संस्कृति विभाग सहित नगर निगम शिमला और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की झांकियां शामिल होंगी. ये झांकियां प्रदेश की उपलब्धियों और सरकारी योजनाओं को दर्शाएंगी.
सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे खास आकर्षण
गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला से जुड़े जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखंड के सांस्कृतिक दलों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस, हमीरपुर और शिमला जिले के सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे. लोक नृत्य और देशभक्ति गीत समारोह को यादगार बनाएंगे.
