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'हिमाचल को जल्द मिल सकता आयुर्वेद AIIMS, कैबिनेट से मिली मंजूरी,हिम औषधम' के तहत आयुर्वेदिक औषधियां'

शिमला: आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 23 सितंबर को देश भर में आयुष दिवस मनाया जाएगा. इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में राज्य स्तरीय आयुष दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने खुद इसकी जानकारी दी. आयुष मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आयुर्वेद AIIMS खोलने को लेकर औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और मंत्रिमंडल से भी मंजूरी मिल चुकी है. ऐसे में जल्द हिमाचल को आयुर्वेद AIIMS मिलने की उम्मीद है. आयुष दिवस के मौके पर विभाग की ओर से 'हिम औषधम' की भी शुरुआत की जाएगी.

आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने बताया कि आयुष दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसका उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं को लेकर लोगों को जागरूक करना है. राज्यभर में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. आयुष विभाग की ओर से शुरू किए जा रहे 'हिम औषधम' के तहत आयुर्वेदिक औषधियां बाजार में उपलब्ध करवाई जाएंगी. विभाग को उम्मीद है कि इससे लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां आसानी से उपलब्ध होंगी और विभाग के लिए आय का स्रोत भी तैयार होगा.

आयुष दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा (ETV Bharat)

AIIMS खोलने को लेकर औपचारिकताएं पूरी: गोमा