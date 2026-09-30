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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों के लिए नए आवेदन, यहां जानिए पूरा शैड्यूल

राज्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन ( ETV Bharat )

शिमला: सूचना के इस दौर में हिमाचल प्रदेश में राज्य सूचना आयोग बिना मुखिया के चल रहा था. मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो अदालत में राज्य सरकार को दो हफ्ते में बैठक के लिए कहा था. अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हिमाचल सरकार ने आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस बारे में गजट में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है. इस प्रकार नए सिरे से आवेदन मंगवाए गए हैं.

कार्मिक विभाग के अनुसार आवेदन करने की प्रक्रिया 30 सितंबर से ही शुरू हो गई है. आवेदन के लिए अंतिम तिथि 29 अक्टूबर रात 11 बजकर 59 मिनेट तक रहेगी. उल्लेखनीय है कि राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित राज्य सूचना आयुक्त का पद खाली है. हाईकोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सरकार को दो हफ्ते में बैठक करने के निर्देश दिए थे. साथ ही राज्य सरकार को अदालती आदेश की अनुपालना के लिए छह अक्टूबर की अगली सुनवाई तक समय दिया था. ऐसे में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नए सिरे से आवेदन मंगवाए हैं. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त के पदों के लिए आवेदक को कानून, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, मैनेजमेंट, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम, या प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव होना चाहिए. सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित नागरिक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. कार्मिक विभाग के अनुसार इन पदों के लिए आवेदक संसद या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए. आवेदक किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और न ही वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित होना चाहिए.