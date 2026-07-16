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17 जुलाई की शाम से 'थम' जाएंगे बैंकिंग के पहिए, हिमाचल के लाखों ग्राहकों पर पड़ेगा असर, जानिए क्यों लिया गया बड़ा फैसला?

बैंक की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार इस अवधि में शाखा बैंकिंग, एटीएम सेवाएं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, रुपे डेबिट कार्ड, एईपीएस सहित सीबीएस आधारित लगभग सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी.

शिमला: अगर आपका खाता हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (HPSCB) में है तो अगले कुछ दिनों के लिए अपनी बैंकिंग जरूरतों की योजना अभी से बना लीजिए. बैंक 17 जुलाई की शाम 5 बजे से 22 जुलाई की सुबह 10 बजे तक अपनी अधिकांश बैंकिंग एवं डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखेगा. इस दौरान बैंक अपनी मौजूदा कोर बैंकिंग प्रणाली (CBS) को अपग्रेड कर फिनैकल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (Finacle CBS Version 10.2.25) पर माइग्रेट करेगा. यह कार्य नाबार्ड अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है.

हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि वे इस अवधि से पहले अपने सभी जरूरी वित्तीय लेनदेन पूरे कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. बैंक के मुताबिक यह तकनीकी अपग्रेड ग्राहकों को भविष्य में अधिक सुरक्षित, मजबूत और आधुनिक बैंकिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. एचपीएससीबी ने यह भी भरोसा दिलाया है कि माइग्रेशन का कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा करने और सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा. बैंक ने अस्थायी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए ग्राहकों के सहयोग और धैर्य के लिए आभार भी जताया है. किसी भी सहायता के लिए ग्राहकों को अपने नजदीकी एचपीएससीबी शाखा या बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

प्रदेश भर में 239 शाखाएं

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सहकारी बैंकों में शामिल हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (HPSCB) आज लाखों लोगों की बैंकिंग जरूरतों का मजबूत आधार बना हुआ है. प्रदेश के दूरदराज़ पहाड़ी इलाकों से लेकर जिला मुख्यालयों तक फैले अपने व्यापक नेटवर्क के जरिए बैंक वित्तीय सेवाएं पहुंचा रहा है, जो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है. 239 शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क और करीब 20,793 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के साथ बैंक का दायरा लगातार बढ़ा है. बैंक में लगभग 15,988 करोड़ रुपये की जमा राशि है, जबकि किसानों, कर्मचारियों, कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं को दिए गए 10,470 करोड़ रुपये के ऋण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहे हैं.

वहीं, HPSCB के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रवण मांटा ने ANI को बताया है कि, "HPSCB ने लगातार अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मज़बूत किया है, अपने ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाया है और कस्टमर की सुविधा बढ़ाने के लिए डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन अपनाए हैं."

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