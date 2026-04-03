हिमाचल बना स्टार्ट-अप हब, सुक्खू सरकार के नवाचारों से उद्योगों को मिली नई उड़ान
सरकार इस वर्ष 10 हजार युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 6:59 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश अब केवल पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि स्टार्ट-अप और उद्योगों के नए केंद्र के रूप में भी तेजी से उभर रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार नवाचार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है. इन प्रयासों का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखने लगा है. राज्य सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की स्टार्ट-अप रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को देश के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जगह मिली है. यह उपलब्धि दिखाती है कि प्रदेश में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है और युवा उद्यमियों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं.
MSME फेस्ट से मिला बढ़ावा
हाल ही में आयोजित हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 ने राज्य के उद्योग और स्टार्ट-अप माहौल को और मजबूती दी है. इस आयोजन के जरिए निवेशकों और उद्यमियों को एक मंच मिला, जिससे नए बिजनेस और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है.
नई स्टार्ट-अप स्कीम की तैयारी
सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में "हिम स्टार्ट-अप स्कीम" शुरू करने की तैयारी कर रही है. इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही, राज्य को निवेश के लिए आकर्षक बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान भी किए गए हैं. प्रदेश में "वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट" कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत हर जिले के तीन खास उत्पादों की पहचान कर उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा. इससे स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और रोजगार
सरकार इस वर्ष 10 हजार युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देगी. इस योजना के तहत एनएसडीसी और CSR फंड के सहयोग से युवाओं को हर महीने 2000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिससे वे स्किल्ड बनकर रोजगार के बेहतर अवसर पा सकें. प्रदेश में "हिम सिल्क मिशन" भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसके अलावा सरकार हरित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित कर रही है. हिमाचल सरकार की ये पहलें राज्य को स्टार्ट-अप और उद्योगों का नया हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं. इन योजनाओं से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.
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