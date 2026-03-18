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हिमाचल में स्टाफ नर्स भर्ती में बड़ा इजाफा, अब इतने पदों पर होगी नियुक्ति, स्वास्थ्य विभाग ने दी मंजूरी

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. पहले जहां 390 पदों पर भर्ती होनी थी, अब इसे बढ़ाकर 508 कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग से 118 अतिरिक्त पदों की मंजूरी मिलने के बाद यह बदलाव किया गया है, जिससे ज्यादा युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत होंगी. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) के माध्यम से सहायक स्टाफ नर्स (एलोपैथी) के पदों पर यह भर्ती की जा रही है.

ज्यादा नर्सों की होगी भर्ती

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन के अनुसार 10 फरवरी को जारी विज्ञापन में पोस्ट कोड 26004 के तहत 390 पद घोषित किए गए थे. अब अतिरिक्त पद जुड़ने से कुल संख्या बढ़ गई है, जिससे भर्ती का दायरा भी बड़ा हो गया है. यह फैसला प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है. अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए ज्यादा नर्सों की भर्ती की जाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल सकेगा.