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हिमाचल में 7 जून को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, 535 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, बोर्ड ने जारी किए एडमिट कार्ड

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 7 जून 2026 को आयोजित होने वाली स्पेशल एजुकेटर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं. इस बार प्रदेशभर के तीन परीक्षा केंद्रों पर कुल 535 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. बोर्ड प्रशासन ने परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं.

दो सत्रों में आयोजित होगी परीक्षा

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि स्पेशल एजुकेटर टीईटी जून-2026 के तहत दो अलग-अलग स्तरों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. पहला पेपर स्पेशल एजुकेटर (प्री-प्राइमरी से कक्षा पांचवीं) के लिए होगा, जबकि दूसरा पेपर स्पेशल एजुकेटर (कक्षा छठी से बारहवीं) के लिए आयोजित किया जाएगा. पहला सत्र सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा. इसमें 407 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं दूसरा सत्र दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 128 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. दोनों परीक्षाओं की अवधि ढाई घंटे निर्धारित की गई है.

वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

बोर्ड ने अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं. उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि की मदद से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने अभ्यर्थियों से समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और उसमें दर्ज सभी जानकारियां जांचने की अपील की है.