हिमाचल में 7 जून को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, 535 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, बोर्ड ने जारी किए एडमिट कार्ड
परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या तकनीकी समस्या के समाधान के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 6:18 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 7 जून 2026 को आयोजित होने वाली स्पेशल एजुकेटर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं. इस बार प्रदेशभर के तीन परीक्षा केंद्रों पर कुल 535 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. बोर्ड प्रशासन ने परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं.
दो सत्रों में आयोजित होगी परीक्षा
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि स्पेशल एजुकेटर टीईटी जून-2026 के तहत दो अलग-अलग स्तरों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. पहला पेपर स्पेशल एजुकेटर (प्री-प्राइमरी से कक्षा पांचवीं) के लिए होगा, जबकि दूसरा पेपर स्पेशल एजुकेटर (कक्षा छठी से बारहवीं) के लिए आयोजित किया जाएगा. पहला सत्र सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा. इसमें 407 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं दूसरा सत्र दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 128 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. दोनों परीक्षाओं की अवधि ढाई घंटे निर्धारित की गई है.
वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
बोर्ड ने अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं. उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि की मदद से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने अभ्यर्थियों से समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और उसमें दर्ज सभी जानकारियां जांचने की अपील की है.
पहचान पत्र साथ लाना होगा जरूरी
शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ वैध मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मान्य पहचान पत्र साथ लेकर आएं. बिना पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या तकनीकी समस्या के समाधान के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर 01892-242192 जारी किया है. अभ्यर्थी कार्यालय समय के दौरान इस नंबर पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. बोर्ड अध्यक्ष ने सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचने और परीक्षा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
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