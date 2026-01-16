एक्सपोजर विजिट पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दल रवाना, अमृतसर-वाघा बॉर्डर का करेंगे टूर
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 3:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में समावेशी शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने और दुनिया को करीब से समझने का अवसर देने के लिए शिक्षा विभाग ने एक्सपोजर विजिट टूर की शुरुआत की है. इस विशेष शैक्षणिक यात्रा को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला से रवाना किया.
विधानसभा से बच्चों को किया रवाना
शुक्रवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के दल को एक्सपोजर विजिट टूर के लिए रवाना किया. टूर पर जाने से पहले बच्चों ने विधानसभा भवन का भ्रमण किया और सदन की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा. इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बच्चों से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया.
156 सदस्यीय दल, 96 विशेष बच्चे शामिल
इस शैक्षणिक यात्रा में कुल 156 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 96 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशल एजुकेटर्स, समावेशी शिक्षा से जुड़े अधिकारी और अन्य स्टाफ मौजूद हैं. बच्चों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों और सहायकों को भी दल के साथ भेजा गया है. इस यात्रा का उद्देश्य बच्चों को किताबों से बाहर की दुनिया से जोड़ना और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है.
चंडीगढ़, अमृतसर और वाघा बॉर्डर का भ्रमण
इस एक्सपोजर टूर के तहत बच्चों को चंडीगढ़, अमृतसर और वाघा बॉर्डर जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व के स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा. चंडीगढ़ पहुंचने पर बच्चे छतबीड़ जू का भ्रमण करेंगे, जहां वे वन्य प्राणियों को नजदीक से देखेंगे और जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझेंगे. चंडीगढ़ में रात्रि विश्राम के बाद 17 जनवरी को बच्चे अमृतसर के लिए रवाना होंगे और वाघा बॉर्डर पर भारत-पाक सीमा की रिट्रीट सेरेमनी देखेंगे, जिससे उनमें राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और एकता की भावना मजबूत होगी. 18 जनवरी को बच्चे स्वर्ण मंदिर के दर्शन कर सेवा, समानता और शांति का संदेश ग्रहण करेंगे. इसके बाद वे जलियांवाला बाग जाकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और शहीदों के बलिदान से परिचित होंगे. इसी दिन बच्चे अपने अनुभवों के साथ शिमला लौटेंगे.
भविष्य में भी होंगे ऐसे कार्यक्रम
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार से भी सहयोग मिलता है और भविष्य में भी ऐसे एक्सपोजर टूर आयोजित किए जाएंगे, ताकि हर बच्चा आगे बढ़ने का समान अवसर पा सके.
समावेशी शिक्षा की स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतिभा बाली ने बताया कि जून 2025 में विशेष बच्चों को दिल्ली और चंडीगढ़ की एक्सपोज़र विजिट कराई गई थी, जिसमें बच्चों को हवाई यात्रा का अनुभव भी मिला था. वहीं, समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि यह यात्रा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी पहल है.
