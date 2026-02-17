अधिकारियों द्वारा MLA के कॉल को नजरअंदाज करने का स्पीकर कुलदीप पठानिया ने संज्ञान लिया, कार्रवाई का किया वादा
कांग्रेस MLA राकेश कालिया ने प्रश्नकाल के दौरान धिकारियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के टेलीफोन कॉल को तेजी से नजरअंदाज करने का मामला उठाया.
Published : February 17, 2026 at 8:13 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश असेंबली स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने मंगलवार को अधिकारियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के टेलीफोन कॉल को तेजी से नजरअंदाज करने का संज्ञान लिया. इस व्यवहार को मनमाना और गंभीर बताते हुए, उन्होंने MLA से ऐसे अधिकारियों के नाम देने को कहा, ताकि असेंबली नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके. यह मामला गगरेट से कांग्रेस MLA राकेश कालिया ने प्रश्नकाल के दौरान उठाया.
कालिया ने कहा कि कुछ अधिकारी न तो पब्लिक के काम के बारे में पूछने के लिए MLA के कॉल का जवाब देते हैं, और न ही वे वापस कॉल करते हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने अधिकारियों की मनमानी और कॉल का जवाब न देने का मुद्दा उठाया है.
गगरेट MLA ने सरकार से उन अधिकारियों को दिया जाने वाला टेलीफोन अलाउंस बंद करने का अनुरोध किया जो चुने हुए प्रतिनिधियों के कॉल का जवाब नहीं देते हैं, और धमकी दी कि अगर सरकार ने इस प्रथा पर तुरंत रोक नहीं लगाई तो वे ऐसे अधिकारियों के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे.
कालिया के उठाए गए मुद्दे का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के MLA ने समर्थन किया और मेजें थपथपाईं. इस मुद्दे को "बहुत गंभीर" और तुरंत ध्यान देने लायक बताते हुए, स्पीकर पठानिया ने कालिया को ऐसे अधिकारियों के नाम असेंबली सेक्रेटेरिएट को देने का निर्देश दिया, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.
पठानिया ने कहा कि वह मामले का संज्ञान ले रहे हैं और MLA से उन अधिकारियों के नाम देने को कहा जो लोगों के प्रतिनिधियों के कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं.
