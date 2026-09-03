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हिमाचल में माननीय अपनी गाड़ियों पर लगा पाएंगे विशेष फ्लैग, सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने किया एलान

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, "एमेनिटी कमेटी में इस संबंध में निर्णय लिया गया है. इसके तहत मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्रियों के अलावा विधानसभा के सभी सदस्यों को विशेष वाहन फ्लैग दिए जाएंगे. अगले एक सप्ताह के भीतर सभी विधायकों को ये फ्लैग उपलब्ध करवा दिए जाएंगे".

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब विधानसभा के माननीय सदस्य अपनी गाड़ियों पर विशेष वाहन फ्लैग यानी विशेष झंडी लगा सकेंगे. विधानसभा की ओर से सभी विधायकों को यह विशेष वाहन फ्लैग उपलब्ध करवाया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन में इसकी जानकारी दी है.

मीडिया से बातचीत में स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि विधायकों की ओर से लंबे समय से विशेष झंडी देने की मांग की जा रही थी. उन्होंने बताया कि 13वीं विधानसभा में ही विधायकों को एक अलग और विशेष झंडी देने का प्रस्ताव हो गया था. हालांकि, अब 14वीं विधानसभा में विधानसभा सदस्यों को विशेष झंडी देने के उस प्रस्ताव को लागू किया गया है. नए विधायकों को कई बार अपनी पहचान जाहिर करनी पड़ती थी. ऐसे में विशेष वाहन फ्लैग मिलने के बाद विधायकों को प्रदेश के भीतर और प्रदेश के बाहर सहूलियत मिल पाएगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्रियों के अलावा सभी विधायकों को यह विशेष फ्लैग उपलब्ध करवाया जाएगा. विधानसभा की ओर से इन फ्लैग को उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और अगले एक सप्ताह के भीतर सभी विधायकों को विशेष वाहन फ्लैग मिल जाएंगे. यानी हिमाचल प्रदेश में अब विधानसभा के सदस्य अपनी गाड़ियों पर विधानसभा की ओर से जारी विशेष वाहन फ्लैग लगा सकेंगे.

लंबे समय से चली आ रही विधायकों की इस मांग को 14वीं विधानसभा में लागू किए जाने के बाद अब सभी विधायकों को इसका लाभ मिलेगा. विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक, इसका उद्देश्य विधायकों की पहचान को स्पष्ट करना और उन्हें प्रदेश के भीतर और बाहर आवश्यक सहूलियत उपलब्ध करवाना है.

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