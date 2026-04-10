ETV Bharat / state

हिमाचल में OPS के लाभ की लड़ाई, जिन्होंने नहीं दिया विकल्प, वे सरकार से मांग रहे एक और मौका

हिमाचल प्रदेश के कई कर्मचारी अब एनपीएस से ओपीएस में आने के लिए सरकार से एक और अवसर मांग रहे हैं.

हिमाचल में OPS के लाभ की लड़ाई
हिमाचल में OPS के लाभ की लड़ाई (IANS)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बेशक सुख की सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है, लेकिन कुछ कर्मचारियों के लिए इस लाभ को हासिल करने की लड़ाई अथवा कह लीजिए जद्दोजहद अभी भी जारी है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के सचिव की तरफ से उच्च शिक्षा निदेशक को एक पत्र भेजा गया है. पत्र का विषय पूर्व में एनपीएस के तहत आने वाले ऐसे सेवानिवृत कर्मचारियों से जुड़ा है, जो तय समय में ओपीएस के अंतर्गत आने का विकल्प नहीं दे पाए थे. ऐसे में ओपीएस पेंशन मामलों के संदर्भ में शिक्षा सचिव की तरफ से स्पष्टीकरण व इनके निपटारे को लेकर पत्र उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र जारी किया गया है.

पत्र में वित्त विभाग की तरफ से ओपीएस की वर्ष 2023 की अधिसूचना का हवाला है. इसमें एनपीएस से ओपीएस में आने के लिए एसओपी यानी स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का जिक्र किया गया है. ओपीएस को लेकर 4 मई 2023 की एसओपी के अनुसार कर्मचारियों को ओपीएस में आने के लिए 60 दिन की समय अवधि दी गई थी. वित्त विभाग की इसी एसओपी को लेकर शिक्षा सचिव ने पत्र में स्पष्टीकरण दिया है.

NPS से OPS में आने के लिए कर्मचारी सरकार से मांगा मौका
NPS से OPS में आने के लिए कर्मचारी सरकार से मांगा मौका (Letter)

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एक बार ओपीएस या एनपीएस का विकल्प चुन लेने के बाद वो बदला नहीं जा सकता. विकल्प चुन लेने के बाद वह फाइनल एंड इरिवोकेबल होगा. यदि कोई कर्मचारी, जो पहले एनपीएस में रहा है, 60 दिन में ओपीएस या एनपीएस से जुड़ा विकल्प नहीं दे पाया है तो वो एनपीएस में ही माना जाएगा. पत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि एसओपी सरकारी गजट में प्रकाशित है और सब कुछ सार्वजनिक डोमेन में है. ऐसे में शिक्षा सचिव ने उच्च शिक्षा निदेशक को को कहा है कि नियमों के तहत ही मामलों का निपटारा होगा. उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग में कुछ कर्मचारियों ने विभाग के समक्ष मामला उठाया था कि उन्हें विकल्प को लेकर देरी से पता चला, लिहाजा उनका केस भी ओपीएस के तहत कंसीडर किया जाए.

उल्लेखनीय है कि एनपीएस से ओपीएस में आने का ऑप्शन देने से रह गए कर्मचारी बार-बार अपना आग्रह विभाग के समक्ष रखते हैं. इस तरह के आग्रह शिक्षा विभाग के पास आने पर इन मामलों को वित्त विभाग को भेजा गया था. वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि एनपीएस से ओपीएस में आने के लिए जो एसओपी है, उनका पालन करना जरूरी है. इसके अलावा एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प 60 दिन के भीतर ही देना आवश्यक है. वित्त विभाग से शिक्षा विभाग को इस तरह का स्पष्टीकरण आने के बाद शिक्षा सचिव ने उसे उच्च शिक्षा निदेशक को भेजा है.

ओपीएस का वादा बना था गेम चेंजर

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने सत्ता में आने पर ओपीएस लागू करने का वादा किया था. इस वादे को राज्य सरकार ने पूरा किया था. हिमाचल में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिल रहा है. वहीं, हाल ही में हिमाचल विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया था कि तीन साल की अवधि में एनपीएस के तहत रिटायर हुए 9739 कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया गया है. ओपीएस का लाभ लेने के लिए एनपीएस के तहत रिटायर हुए उक्त कर्मियों ने एनपीएस शेयर की 881 करोड़ रुपए की रकम सरकारी खजाने में जमा करवाई थी. ये रकम उन्हें एनपीएस शेयर के तहत मिलनी थी और उक्त रकम को सरकारी खजाने में जमा करवाने के बाद 9739 कर्मचारी जो रिटायर हो चुके थे, ओपीएस के तहत आ गए हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में माननीयों की पेंशन का मामला: हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब आगे क्या, जानिए पूरी डिटेल

TAGGED:

HIMACHAL EMPLOYEES OPS
NEW PENSION SCHEME
OLD PENSION SCHEME
EMPLOYEES WANTS TO JOIN OPS
HIMACHAL EMPLOYEES OPS DEMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.