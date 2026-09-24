भैंस के आगे बीन बजाकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, मोदी सरकार की नाकामियों के खिलाफ जताया रोष
इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से 'आगाज' नाम से एक आम सभा का भी आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 4:15 PM IST
सोलन: कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध जताया है. गुरुवार को सोलन के माल रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक रोष रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस प्रदर्शन के दौरान सोलन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित ठाकुर ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करवाया. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार विपक्ष और जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है. माल रोड पर यह नजारा ऐसा था कि वहां से गुजरने वाले हर राहगीर के कदम ठिठक गए और लोग रुक-रुक कर कांग्रेस के इस अनोखे प्रदर्शन को देखने लगे.
कांग्रेस की यह रोष रैली सोलन के पुराने विश्राम गृह से शुरू होकर मुरारी मार्केट तक पहुंची. हाथों में पार्टी के झंडे लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान सोलन शहर के मुरारी मार्केट में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से 'आगाज' नाम से एक आम सभा का भी आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात रखी. इस कार्यक्रम में AICC महासचिव और हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल, AICC सचिव एवं प्रदेश सह-प्रभारी विदित चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे.
'संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे'
कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओपीएस देने का वादा पूरा किया है. उन्होंने किसानों को मिलने वाले दूध के दाम बढ़ाने और सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनका काम सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाना है. साथ ही हर जिले में ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने पर जोर दिया जाएगा.
'12 साल से केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं'
रजनी पाटिल ने भैंस के आगे बीन बजाकर किए गए प्रदर्शन को लेकर कहा कि कांग्रेस ने यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि उनके अनुसार केंद्र सरकार पिछले 12 साल से उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी केंद्र सरकार के खिलाफ जन आंदोलन के रूप में अभियान चलाएगी. कांग्रेस के इस प्रदर्शन को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करने की बात भी कही.
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