बरोटीवाला हत्याकांड में पुलिस ने 24 घंटे में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, चार दिन का पुलिस रिमांड
बरोटीवाला में प्रवासी युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया दोनों से पूछताछ जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 8:09 AM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के बरोटीवाला में बटेड़ गांव के समीप शिव मंदिर के पास बीते गुरुवार को एक प्रवासी युवक का शव मिला था. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.
एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने कहा कि 'दोनों आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है. पुलिस रिमांड के दौरान मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जाएगी. पुलिस हत्या में प्रयुक्त हथियार, घटनाक्रम की पूरी कड़ी और अन्य अहम साक्ष्यों को लेकर आरोपियों से पूछताछ करेगी. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. जांच के आधार पर ही पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.'
परिवार के साथ किराए के कमरे में रहता था प्रवासी
गौरतलब है कि बिहार का आशुतोष कुमार गौरव बद्दी की स्थानीय कंपनी में कार्यरत था और अपने परिवार के साथ पिछले कई सालों से बटेड़ गांव में रह रहा था. गुरुवार सुबह खून से लथपथ उसका शव शिव मंदिर के पास मिला था. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही थी कि युवक की हत्या किसी भारी वस्तु से सिर पर वार कर की गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेज दिया था.
एफएसएल टीम ने भी जुटाए थे साक्ष्य
वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तथ्य जुटाए थे और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली थी और चार टीमों का गठन किया था. इस दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया. इन दोनों पर वारदात में शामिल होने का शक है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चंदन कुमार, उम्र 26 वर्ष, निवासी बिहार और आर्यन उम्र 22 वर्ष, निवासी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है. हत्या के कारणों का खुलासा आरोपियों से पूछताछ के बाद होगा.
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