हिमाचल में इतने लाख पेंशनरों की इस महीने रुकेगी पेंशन, जाने इसके पीछे की वजह

हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों की संख्या 8.24 लाख से अधिक है.

हिमाचल में इतने लाख पेंशनरों की इस महीने रुकेगी पेंशन
हिमाचल में इतने लाख पेंशनरों की इस महीने रुकेगी पेंशन (Getty Image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 5:15 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर एक लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है. दरअसल, निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण ने ई-केवाईसी (eKYC) प्रक्रिया पूरी न करने वाले लाभार्थियों की पेंशन को अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश जारी किए हैं.

निदेशालय की ओर से इस संबंध में राज्य भर के सभी जिला कल्याण अधिकारियों को निर्देश जारी हुए हैं कि जिन 1,17,660 लाभार्थियों ने eKYC नहीं करवाई है, उनकी गैर जनजातीय क्षेत्रों में तीन महीने और जनजातीय क्षेत्रों में अग्रिम तौर पर दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकी जाए. प्रदेश भर में 8,24,888 एक्टिव लाभार्थी है, जिसमें से 7,07,228 बेनेफिशरीज ने ही अपनी ekyc कराई है. प्रदेश भर में ekyc कराने वाले सभी लाभार्थियों के खाते में ये पेंशन 27 दिसंबर तक पड़ जाएगी.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत सिंह नेगी ने कहा, '15 दिसंबर तक अपनी ekyc न कराने वाले लाभार्थियों की पेंशन को अस्थाई तौर पर रोका जाएगा. प्रदेश में ekyc कराने वाले सभी लाभार्थियों के खाते में इसी महीने में पेंशन डाल दी जाएगी. जिसके लिए सभी जिलों को ये राशि रिलीज की जा रही है. पेंशन रुकने के बाद जो लाभार्थी अपनी ekyc की प्रक्रिया को पूरा करेगा. वे फिर से पहले की तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा सकते हैं.

15 दिसंबर तक था आखिरी मौका

प्रदेश भर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को eKYC कराने के लिए कई बार मौक दिया गयाा था. ऐसे सभी बेनेफिशरीज को 15 दिसंबर तक ekyc कराने का आखिरी अवसर दिया गया था. इसके साथ ही जागरूकता के प्रयास भी किए गए. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लाभार्थी तय प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, जिसका सीधा असर अब उनकी पेंशन पर पड़ा है. विभाग का यह कदम पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और पात्र लाभार्थियों तक ही सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

372.24 करोड़ होंगे खर्च

हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत भुगतान के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गैर-जनजातीय क्षेत्रों में तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) और जनजातीय क्षेत्रों में छह महीने के आधार पर (अक्टूबर से मार्च) तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अनुमानित 372.24 करोड़ का खर्च किए जाएंगे. इस महीने ये पेंशन केवल ऐसे लाभार्थियों के खाते में ही डाली जाएगी, जिन्होंने अपनी ekyc करा ली है.

कहां कितने एक्टिव बेनेफिशरीज?

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना केवल एक सरकारी सहायता नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के लिए सम्मान और आर्थिक भरोसे की मजबूत ढाल है. राज्य में वर्तमान में कुल एक्टिव बेनिफिशरीज की संख्या 8,24,888 है. जो इस योजना से इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं. इसमें कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 1,81,395 लाभार्थी हैं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं. इसी तरह से मंडी जिला में 1,37,603, शिमला 89,210, डोडरा कवार में 834, बिलासपुर 49,179, सोलन में 52,479, ऊना में 69,292, सिरमौर 60,079, कुल्लू 55,810, चंबा 56,678, पांगी 1844, भरमौर 4409, किन्नौर 9257, लाहौल स्पीति 2759 व काजा में लाभार्थियों की संख्या 807 है.

कहां कितने लाभार्थियों ने कराई ekyc

समाज में सरकारी योजनाओं का लाभ सही हाथों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने eKYC को अनिवार्य किया है. इसी कड़ी में प्रदेश भर में लाभार्थियों eKYC की जा रही थी, जिसके लिए सरकार ने लाभार्थियों को 15 दिसंबर का eKYC कराने का आखिरी अवसर दिया था. जिसमें कुछ जिला eKYC कराने के लक्ष्य के करीब पहुंचे हैं, वहीं कई स्थानों बड़ी संख्या में लाभार्थियों का eKYC लंबित है.

किस क्षेत्र में कितने लाभार्थियों ने eKYC पूरी कर ली

कांगड़ा जिला में 1,56,935, मंडी 1,16,530, हमीरपुर 48,672, शिमला 72,598, डोडरा कवार 710, बिलासपुर 45,740, सोलन 46,951, ऊना 60,386, सिरमौर 53,670, कुल्लू 47,356, चंबा 42,384, पांगी 736, भरमौर 3371, किन्नौर 8676, लाहौल स्पीति 2442 व काजा में 71 लाभार्थियों ने eKYC कराई है.

संपादक की पसंद

