हिमाचल में चाहिए पेंशन तो 15 फरवरी से पहले हर हाल में पूरा कर लें ये काम, वरना बढ़ जाएगी टेंशन

हिमाचल प्रदेश में पेंशन लेने वाले लोगों की पेंशन आने वाले समय में अटक सकती है, समय रहते नहीं किया ये काम तो बढ़ेगी परेशानी.

Himachal Social Security Pension e-KYC
हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Getty Image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 7:47 PM IST

शिमला: हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा ले रहे लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी खबर है. सरकार ने पेंशन धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए 15 फरवरी अंतिम तारीख तय की गई है. तय समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने पर पेंशन अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी रूप से बंद की जाएगी. ऐसे में बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों की त्रैमासिक आय पर संकट आ जाएगा.

सरकार ने साफ कर दिया गया है कि 15 फरवरी के बाद किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. जिन लाभार्थियों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके नाम स्वतः पेंशन सूची से हटाए जा सकते हैं. यह कदम फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन समय पर प्रक्रिया पूरी न करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

Himachal Social Security Pension e-KYC
15 फरवरी से पहले करा लें e-KYC (Notification)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि, "विभाग ने प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का ऑनलाइन माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापन करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार करने का निर्णय लिया गया था, ताकि सभी पात्र पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुचारू रूप से उनके बैंक या डाकघर के बचत खातों में वितरित की जा सके. विभाग ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन (ई-केवाईसी) जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जुलाई, 2025 में आरम्भ किया गया था."

स्थाई तौर पर बंद होगी पेंशन

प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई थी. जिन पेंशन धारकों ने निर्धारित अवधि में अपना ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन विभाग ने अस्थायी तौर पर रोक दी है. वहीं विभाग ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों से अपील की गई है कि जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी सत्यापन अभी तक नहीं करवाया है वे अपने नजदीकी आगंनबाड़ी केंद्र अथवा सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर 15 फरवरी, 2026 से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना (ई-केवाईसी) सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें.

उन्होंने बताया कि इस अंतिम अवसर के बाद, पेंशन लाभार्थी द्वारा अपनी ई-केवाईसी सत्यापित नहीं करने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि पेंशनर अनुपलब्ध है अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है. ऐसे में उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी. इसके अलावा, यदि किसी असहाय पेंशनभोगी का आधार कार्ड नहीं बना है या उसे अपडेट करने की आवश्यकता है, तो वह आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है.

इसके साथ ही प्रवक्ता ने बताया कि, ई-केवाईसी सत्यापन के लिए आवश्यक जानकारी एवं समस्या निवारण के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक तथा सम्बन्धित आंगनवाडी कार्यकर्ता से सम्पर्क कर सकते हैं.

HIMACHAL SOCIAL SECURITY PENSION
HP SOCIAL SECURITY PENSION HOLDERS
HIMACHAL PENSION SCHEMES
हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन
HP SOCIAL SECURITY PENSION EKYC

