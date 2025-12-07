ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन तक e-KYC कराने आखिरी मौका, नहीं तो इन पेंशनरों के खाते में नहीं पड़ेगी पेंशन

हिमाचल में पेंशनर्स को ई-केवाईसी करवाने का आखिरी मौका दिया गया है.

Himachal Social security pension E KYC Last Date
हिमाचल में पेंशनर्स को ई-केवाईसी करवाने का आखिरी मौका (IANS)
शिमला: हिमाचल के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर लाभार्थी बिना रुकावट पेंशन पाना चाहते हैं तो उनको 15 दिसंबर तक e-KYC कराना बेहद जरूरी है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा के बाद जिन लाभार्थियों की e-KYC पूरी नहीं होगी, उनके खाते में पेंशन की अगली किस्त नहीं पहुंचेगी. वहीं, लाखों पेंशनधारकों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने 30 नवंबर तक e-KYC कराने का भी अवसर दिया था. जिसे बढ़ाकर अब 15 दिसंबर किया गया है. ऐसे अगर कोई लाभार्थी तय समय तक e-KYC नहीं करता है तो उसकी पेंशन रुक सकती है. प्रदेश में पेंशन वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और दुरुस्त रखने के लिए ये कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी फर्जी लाभ को रोका जा सके और वास्तविक पात्रों को ही समय पर पेंशन मिले.

अभी 1.41 लाभार्थियों ने कराई e- KYC

हिमाचल में सरकार लंबे समय से लाभार्थियों की e-KYC कराने की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए सरकार लाभार्थियों को कई मौके दे चुकी है. अब सरकार ने 15 दिसंबर 2025 तक e-KYC कराने का आखिरी अवसर दिया है. इसके बाद भी अगर कोई लाभार्थी अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो दिसंबर महीने में ऐसे लाभार्थियों के खाते में पेंशन नहीं पड़ेगी.

1,41,737 लाभार्थियों ने नहीं कराई e-KYC

हिमाचल प्रदेश में अभी 1,41,737 लाभार्थियों ने e-KYC नहीं कराई है. इन लाभार्थियों के पास अब 15 दिसंबर तक e-KYC कराने का मौका है. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या 8,31,161 है. इसमें कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,82,200 जरूरतमंद तबका योजना का लाभ उठा था है. जिला मंडी में 1,38,155, जिला हमीरपुर में 53,784, जिला बिलासपुर में 49,888, जिला सोलन में 52,614, जिला ऊना में 70,093, जिला शिमला में 89,880, जिला सिरमौर में 61,183, जिला कुल्लू में 56,294, जिला चंबा में 56,732, जिला किन्नौर में 9,358 व जिला लाहौल में 2835 लाभार्थी सरकार की स्कीम का लाभ ले रहे हैं. इसके अलावा काजा में 807, पांगी में 2098, भरमौर में 4406, डोडरा क्वार में 834 जरूरतमंद सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं.

जिलापेंशनर्स की संख्या
मंडी1,38,155
हमीरपुर53,784
बिलासपुर49,888
सोलन52,614
ऊना70,093
शिमला89,880
सिरमौर61,183
कुल्लू56,294
चंबा56,732
किन्नौर9,358
लाहौल स्पीति2,835
कांगड़ा1,82,200

यहां कराएं e-KYC

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की ई-केवाईसी, ई-कल्याण मोबाइल ऐप के जरिए करवाने के लिए विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए जिला, तहसील, पंचायत व स्थानीय आंगनवाड़ी स्तर पर चल रहा है. इसमें सभी पेंशनरों के आधार कार्ड, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पूर्ण स्थाई पते समेत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किए जा रहे हैं. इस विशेष अभियान के तहत प्रदेश में कई पेंशनरों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी भी 1,41,737 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है. ऐसे में उन्हें नई जानकारी सत्यापित न कराने पर विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे नए पोर्टल के कारण खाते में पेंशन नहीं पड़ेगी.

15 दिसंबर तक है समय सीमा

विभाग ने सभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा/परित्यक्ता /एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी भत्ता और ट्रांसजेंडर पेंशनरों को 15 दिसंबर तक अपने सभी दस्तावेजों की नई जानकारी सहित स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पेंशन सत्यापन की समयसीमा तय की है.

सालाना 1400 करोड़ खर्च

हिमाचल में सरकार हर साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलता है. इसके तहत वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जनजातीय क्षेत्रों में साल में 2 बार और गैर जनजातीय क्षेत्रों में त्रैमासिक आधार पर साल में 4 बार पेंशन की अग्रिम किश्त मिलती है, ताकि समाज का सबसे जरूरतमंद तबका सम्मानजनक जीवन जी सके. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की यह योजना न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है, बल्कि कमजोर तबकों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास भी है.

