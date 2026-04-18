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'फौजियों का अपमान करना मेरी मंशा नहीं थी', सोशल मीडिया इफ्लुएंसर इशिता पुंडीर ने हाथ जोड़क मांगी माफी

दरअसल, विवाद की शुरुआत उस वीडियो से हुई, जिसमें इशिता पुंडीर ने फौजियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसके बाद इशिता पुंडीर सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर आम जनता तक सभी के निशाने पर आ गई. विरोध के स्वर सोशल मीडिया से निकलकर स्थानीय, जिला और फिर प्रदेश स्तर तक पहुंच गए. बढ़ते दबाव के बीच पूर्व सैनिक संगठन राजगढ़ इकाई ने राजगढ़ पुलिस थाने में लिखित शिकायत सौंपी, जिससे मामले में अधिक तूल पकड़ लिया. यही नहीं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्य महासचिव यदोपति ठाकुर ने भी एसपी सिरमौर को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग उठाई.

सिरमौर: फौजियों पर विवादित टिप्पणी करने वाली हिमाचल प्रदेश की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर ने मामले में बढ़ते विवाद को देखते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी. इसी के साथ कई दिनों तक हिमाचल सहित सोशल मीडिया पर चर्चा और आक्रोश का केंद्र बना यह मामला अब थमता दिख रहा है. मामले में आज इशिता ने पूर्व सैनिक संगठन राजगढ़ इकाई के समक्ष सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर माफी मांगी. इशिता ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए न केवल खेद जताया, बल्कि भविष्य में ऐसी चूक न दोहराने का भरोसा भी दिया.

हालांकि इशिता ने विवाद बढ़ने के बाद वीडियो डिलीट कर सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद बड़े स्तर पर विरोध थमता नजर नहीं आया. वहीं, विवाद की गंभीरता को देखते हुए इशिता पुंडीर अपने परिजनों के साथ राजगढ़ पहुंचीं और पूर्व सैनिक संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. यहां उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर खेद जताते हुए स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी फौजी या देशवासी का अपमान करना नहीं था. उन्होंने इसे अपनी अनजानी गलती बताया और गहरा पछतावा व्यक्त किया.

'फौजियों का अपमान करना मेरी मंशा नहीं थी'

इशिता पुंडीर ने कहा, 'मैं हाथ जोड़कर देश के सभी फौजियों और देश और प्रदेशवासियों से माफी मांगती हूं. मेरी मंशा कभी भी फौजियों का अपमान करने की नहीं थी. यह मुझसे अनजाने में हुई गलती है, जिसका मुझे सच्चा पछतावा है. मैं भरोसा दिलाती हूं कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी'.

पूर्व सैनिक संगठन का संतुलित रुख

वहीं, इशिता पुंडीर के माफी मांगने के बाद पूर्व सैनिक संगठन राजगढ़ ने संतुलित रुख अपनाया. संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि मामला संवेदनशील जरूर था, लेकिन इशिता द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगना सकारात्मक पहल है. इसे देखते हुए संगठन ने मामले को यहीं समाप्त करने का निर्णय लिया और राजगढ़ पुलिस थाने में दर्ज शिकायत वापस लेने का ऐलान किया.

इस बयान से भड़का विवाद?

इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर ने एक वीडियो में कहा था, 'फौजी देश के लिए तो वफादार होते हैं, लेकिन अपनी पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स के लिए नहीं और करीब 90 प्रतिशत फौजी रिलेशनशिप में लॉयल नहीं होते'. ये वीडियो वायरल होते ही भारी आक्रोश फैल गया और मामला हिमाचल से निकलकर देशभर में सुर्खियों में आ गया.

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