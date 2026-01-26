जज्बे को सलाम: माइनस तापमान में भी नहीं डगमगाया हौसला, बर्फीली रातों में ड्यूटी पर डटे रहे टेलीकॉम कर्मचारी
प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क तक ठप हो गया है.
Published : January 26, 2026 at 3:56 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में हालिया भारी बर्फबारी के बाद आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. कई इलाकों में सड़कें बंद हैं, बिजली और पानी की सप्लाई ठप है, वहीं दूरदराज क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह बंद हो गया है. आपात हालात में संपर्क टूटने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं. ऐसे मुश्किल समय में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर बर्फीली रातों में नेटवर्क बहाल करते नजर आ रहे हैं.
यह वीडियो मंडी जिले की सराज घाटी का है, जहां भारी हिमपात के बाद संचार सेवाएं पूरी तरह बाधित हो गई थीं. दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क ठप होने से ग्रामीणों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट गया था. ऐसे हालात में निजी टेलीकॉम कंपनी के कर्मी मौके पर पहुंचे और नेटवर्क बहाल करने का जिम्मा संभाला.
माइनस तापमान में भी नहीं डगमगाया हौसला
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में निजी टेलीकॉम कंपनी के कर्मी महेश्वर शर्मा और उनके साथी को माइनस 3 से माइनस 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में रात के अंधेरे में नेटवर्क बहाल करते देखा जा सकता है. बर्फ से ढकी पगडंडियों और फिसलन भरे रास्तों के बीच वे लगातार उपकरण ठीक करते नजर आते हैं. यह दृश्य उनके साहस और कर्तव्यनिष्ठा को साफ तौर पर दर्शाता है. यह वीडियो महेश्वर शर्मा के एक साथी ने उस समय रिकॉर्ड किया, जब वे ड्यूटी पर तैनात थे. बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो के सामने आने के बाद लोग कर्मचारियों के जज्बे और समर्पण की जमकर सराहना कर रहे हैं.
दिन-रात फील्ड में डटे हैं दर्जनों कर्मचारी
जानकारी के अनुसार, नेटवर्क बहाल करने के लिए टेलीकॉम कंपनी के दर्जनों कर्मचारी दिन-रात फील्ड में डटे हुए हैं. सराज घाटी में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी जान की परवाह किए बिना ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक पहुंचकर काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द संचार सुविधा मिल सके.
बर्फबारी से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त
गौरतलब है कि दो दिन पहले हुई भारी बर्फबारी के बाद सराज घाटी समेत मंडी जिले के कई क्षेत्रों में हालात बिगड़ गए हैं. करीब 50 से अधिक सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं. इसके अलावा 100 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिससे कई गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं.
बिजली, पानी और संचार बहाली में जुटा प्रशासन
जिला प्रशासन के अनुसार, सड़कों को खोलने और बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम युद्धस्तर पर जारी है. उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया, "संचार, बिजली और पेयजल सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि पूरी स्थिति सामान्य होने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं."
