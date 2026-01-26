ETV Bharat / state

जज्बे को सलाम: माइनस तापमान में भी नहीं डगमगाया हौसला, बर्फीली रातों में ड्यूटी पर डटे रहे टेलीकॉम कर्मचारी

मंडी: हिमाचल प्रदेश में हालिया भारी बर्फबारी के बाद आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. कई इलाकों में सड़कें बंद हैं, बिजली और पानी की सप्लाई ठप है, वहीं दूरदराज क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह बंद हो गया है. आपात हालात में संपर्क टूटने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं. ऐसे मुश्किल समय में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर बर्फीली रातों में नेटवर्क बहाल करते नजर आ रहे हैं.

बर्फीली रातों में ड्यूटी पर डटे रहे टेलीकॉम कर्मचारी (VIRAL VIDEO)

यह वीडियो मंडी जिले की सराज घाटी का है, जहां भारी हिमपात के बाद संचार सेवाएं पूरी तरह बाधित हो गई थीं. दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क ठप होने से ग्रामीणों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट गया था. ऐसे हालात में निजी टेलीकॉम कंपनी के कर्मी मौके पर पहुंचे और नेटवर्क बहाल करने का जिम्मा संभाला.

माइनस तापमान में भी नहीं डगमगाया हौसला

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में निजी टेलीकॉम कंपनी के कर्मी महेश्वर शर्मा और उनके साथी को माइनस 3 से माइनस 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में रात के अंधेरे में नेटवर्क बहाल करते देखा जा सकता है. बर्फ से ढकी पगडंडियों और फिसलन भरे रास्तों के बीच वे लगातार उपकरण ठीक करते नजर आते हैं. यह दृश्य उनके साहस और कर्तव्यनिष्ठा को साफ तौर पर दर्शाता है. यह वीडियो महेश्वर शर्मा के एक साथी ने उस समय रिकॉर्ड किया, जब वे ड्यूटी पर तैनात थे. बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो के सामने आने के बाद लोग कर्मचारियों के जज्बे और समर्पण की जमकर सराहना कर रहे हैं.