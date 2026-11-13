हिमाचल में बर्फबारी, रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा पास बंद, पर्यटकों की आवाजाही पर रोक
पुलिस ने पर्यटकों और आम जनता से प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 12:33 PM IST
कुल्लू: कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद जनजीवन और यातायात पर असर पड़ने लगा है. लाहौल-स्पीति में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते कई प्रमुख दर्रों और सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. रोहतांग दर्रा, शिंकुला पास, बारालाचा पास और कुंजुम टॉप की ओर जाने वाले रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है. पर्यटकों और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर इन क्षेत्रों की ओर यात्रा न करने की अपील की है.
लाहौल-स्पीति पुलिस के अनुसार, बीती रात से जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है. इसके चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और कई मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित हो गए हैं. डीएसपी केलांग केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने एहतियात के तौर पर रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा और कुंजुम टॉप की ओर जाने वाले रास्तों पर यातायात रोक दिया है. दारचा पुलिस पोस्ट से शिंकुला टॉप और बारालाचा टॉप की ओर जाने वाले सभी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है. वहीं, लोसर चेक पोस्ट से कुंजुम टॉप की तरफ वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा ग्राम्फू से छत्रू और कुंजुम टॉप की ओर जाने वाला मार्ग भी बंद कर दिया गया है.
आपात स्थिति में ही मिल सकती है 4×4 वाहनों को अनुमति
डीएसपी ने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में सड़क और मौसम की स्थिति का आकलन करने के बाद ही स्नो चेन लगे 4×4 वाहनों को आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है. इसके लिए भी संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी होगा. सामान्य परिस्थितियों में इन मार्गों पर किसी भी वाहन को जाने की इजाजत नहीं है.
पुलिस ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से की अपील
लाहौल-स्पीति पुलिस ने पर्यटकों और आम जनता से प्रशासन की ओर से समय-समय पर जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि जब तक मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर जाने से बचें. यदि किसी जरूरी काम से यात्रा करनी हो और अनुमति मिलती है, तो स्नो चेन लगे 4×4 वाहन से ही सफर करें.
आज और कल बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 और 14 नवंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य इलाकों में बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है. मौसम विभाग ने कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, मंडी और शिमला जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, चंबा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, कुल्लू और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है. मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है. मौसम में बदलाव के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान गिरने और ठंड बढ़ने के आसार हैं.
15 नवंबर से मौसम साफ होने का अनुमान
मौसम विभाग के अनुसार, 14 नवंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने लगेगा. इसके बाद बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. 15 नवंबर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है. मौसम खुलने के बाद तापमान में भी धीरे-धीरे सामान्य बदलाव देखने को मिल सकता है.
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