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हिमाचल में बर्फबारी, रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा पास बंद, पर्यटकों की आवाजाही पर रोक

हिमाचल में बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें ( ETV BHARAT )

कुल्लू: कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद जनजीवन और यातायात पर असर पड़ने लगा है. लाहौल-स्पीति में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते कई प्रमुख दर्रों और सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. रोहतांग दर्रा, शिंकुला पास, बारालाचा पास और कुंजुम टॉप की ओर जाने वाले रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है. पर्यटकों और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर इन क्षेत्रों की ओर यात्रा न करने की अपील की है.

लाहौल-स्पीति पुलिस के अनुसार, बीती रात से जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है. इसके चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और कई मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित हो गए हैं. डीएसपी केलांग केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने एहतियात के तौर पर रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा और कुंजुम टॉप की ओर जाने वाले रास्तों पर यातायात रोक दिया है. दारचा पुलिस पोस्ट से शिंकुला टॉप और बारालाचा टॉप की ओर जाने वाले सभी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है. वहीं, लोसर चेक पोस्ट से कुंजुम टॉप की तरफ वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा ग्राम्फू से छत्रू और कुंजुम टॉप की ओर जाने वाला मार्ग भी बंद कर दिया गया है.