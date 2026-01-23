ETV Bharat / state

"पहाड़ों की रानी" शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी, खुशी से खिले पर्यटकों के चेहरे

शिमला में लंबे इंतजार के बाद अब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है.

Snowfall in Shimla
शिमला में बर्फबारी (ETV Bharat)
Published : January 23, 2026 at 11:31 AM IST

शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला में लंबे इंतजार के बाद आज सुबह से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. शिमला में सीजन की यह पहली बर्फबारी हो रही है. करीब 2 इंच से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है, जो कि मौसम विभाग के मुताबिक आज दिनभर जारी रह सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भारी बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. ऐसे में आज दिनभर ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा.

बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे

वहीं, बर्फबारी देखकर पर्यटकों के चेहरे भी खुशी से खिल गए. बर्फबारी के बीच पर्यटक खेलते हुए नजर आ रहे हैं. बीते दिन ही मौसम खराब होने की सूचना मिलते ही काफी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंचे हुए थे और आज सुबह ताजा बर्फबारी होते देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. गौरतलब है कि हिमाचल में पिछले तीन महीने से बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही थी. जिसके चलते प्रदेशवासियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार था, जो कि आज सुबह से हो रही बर्फबारी से पूरा हो गया है.

Snowfall in Shimla
सड़कों पर फिसल रही गाड़ियां (ETV Bharat)

शिमला में बर्फबारी से यातायात ठप

हालांकि बर्फबारी के साथ कई दिक्कतें भी आ रही हैं. सड़कों पर बर्फ जमने के कारण कई मार्गों पर यातायात ठप पड़ गया है. बीच सड़क पर गाड़ियां फंस गई हैं. सड़क पर बर्फ होने के चलते गाड़ियां फिसल भी रही हैं. जिसके चलते धक्का लगातार गाड़ियों को निकालना पड़ रहा है. शिमला कुफरी मार्ग यातायात के लिए ठप हो गया है. वहीं, शहर के अन्य मार्गों पर भी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है. ढली टनल से कुफरी की ओर जा रहे कई पर्यटकों की गाड़ियां फंस गई हैं.

"हम यहां बर्फबारी की उम्मीद लेकर शिमला पहुंचे थे और यहां आज सुबह से ही अच्छी बर्फ गिर रही है. हम पहली बार बर्फ गिरते हुए देख रहे हैं. कुफरी की ओर जा रहे थे, लेकिन सड़कों पर गाड़ियां फिसल रही हैं और अब यहां होटल नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो काफी महंगे हैं. एक कमरे का करीब 10 से 15 हजार मांग रहे हैं." - पर्यटक

