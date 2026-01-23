ETV Bharat / state

"पहाड़ों की रानी" शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी, खुशी से खिले पर्यटकों के चेहरे

शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला में लंबे इंतजार के बाद आज सुबह से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. शिमला में सीजन की यह पहली बर्फबारी हो रही है. करीब 2 इंच से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है, जो कि मौसम विभाग के मुताबिक आज दिनभर जारी रह सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भारी बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. ऐसे में आज दिनभर ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा.

बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे

वहीं, बर्फबारी देखकर पर्यटकों के चेहरे भी खुशी से खिल गए. बर्फबारी के बीच पर्यटक खेलते हुए नजर आ रहे हैं. बीते दिन ही मौसम खराब होने की सूचना मिलते ही काफी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंचे हुए थे और आज सुबह ताजा बर्फबारी होते देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. गौरतलब है कि हिमाचल में पिछले तीन महीने से बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही थी. जिसके चलते प्रदेशवासियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार था, जो कि आज सुबह से हो रही बर्फबारी से पूरा हो गया है.