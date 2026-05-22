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मई माह में रोहतांग-शिंकुला में बर्फबारी, कुल्लू में बारिश से बढ़ी ठंड

कुल्लू और लाहौल-स्पीति में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट, घाटी में पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद.

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रोहतांग पास और शिंकुला पास में हुई बर्फबारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 3:26 PM IST

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Updated : May 22, 2026 at 4:26 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है. मौसम के बदलते ही मई के महीने में रोहतांग पास और शिंकुला पास में बर्फबारी शुरू हो गई है. वहीं, जिला कुल्लू के निचले इलाकों में शुक्रवार को बारिश हो रही है, जिसके चलते एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है. बारिश और बर्फबारी के चलते आने वाले दिनों में पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटन को भी काफी फायदा होगा. वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कुल्लू जिले में बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी शुरू (ETV Bharat)

रोहतांग-शिंकुला में बर्फबारी के बीच पहुंचे पर्यटक

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो यहां पर रोहतांग पास के दीदार के लिए सुबह ही सैलानी टैक्सियों के जरिए रोहतांग पास पहुंचे. जहां पर उन्होंने ताजा बर्फबारी का मजा लिया. इसके अलावा सैलानी अटल टनल से होते हुए लाहौल घाटी के शिंकुला पास पहुंचे. जहां आज ताजा बर्फबारी हो रही है. मई के महीने में रोहतांग और शिंकुला पास दोनों में बर्फबारी होते देख स्थानीय लोग भी हैरान हैं, क्योंकि मई में यहां पर बर्फबारी नहीं होती है. हालांकि बारिश-बर्फबारी के चलते यहां पर ठंड बढ़ गई है.

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मई माह में आसमान से गिरे बर्फ के फाहे (ETV Bharat)

टैक्सी ड्राइवर नवीन ने बताया, "बारिश और बर्फबारी के चलते यहां पर पर्यटन कारोबार में भी तेजी आएगी, क्योंकि लोग निचले राज्यों से ही यहां पर बर्फ देखने के लिए पहुंचते हैं. जिला कुल्लू की ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को बर्फबारी भी हुई है और उम्मीद है की बर्फ को देखने के लिए सैलानी ज्यादा संख्या में कुल्लू मनाली पहुंचेंगे."

मक्की की बिजाई के लिए कितनी जरूरी बारिश ?

वहीं, बीते कुछ दिनों से जिला कुल्लू में गर्मी काफी बढ़ गई थी, लेकिन शुक्रवार को हुई बारिश-बर्फबारी के चलते एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है और लोग फिर से स्वेटर पहनने के लिए मजबूर हो गए हैं. बारिश के चलते लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है. वहीं, लोग इस बारिश को कृषि और बागवानी के लिए भी अच्छा मान रहे हैं. जिला कुल्लू में इन दिनों फलों का सीजन शुरू हो गया है. किसानों द्वारा अपने गेहूं की कटाई भी की जा रही है. आने वाले दिनों में लोगों द्वारा यहां पर मक्की की बिजाई की जाएगी और इसके लिए जमीन में नमी का होना जरूरी है. बारिश और बर्फबारी के चलते घाटी में तापमान भी अब गिर गया है और मक्की की बिजाई के लिए भी खेतों में पर्याप्त नमी होने की संभावना बन गई है.

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कुल्लू में बारिश से बढ़ी ठंड (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी शंकर ने बताया, "शुक्रवार को बारिश के बाद घाटी पर फिर से ठंड पड़ गई है. बीते कुछ दिनों से यहां पर तापमान काफी अधिक बढ़ गया था और लोग गर्मी से परेशान भी हो रहे थे. ऐसे में अब बारिश के होने से लोगों को काफी राहत मिली है."

बारिश ने दी चिलचिलाती गर्मी से राहत

कुल्लू के स्थानीय निवासी हरि राम ने बताया कि लोग बीते कुछ दिनों से गर्मी से परेशान हो रहे थे, लेकिन शुक्रवार को बारिश के चलते लोगों ने राहत की सांस ली है. बारिश होने के चलते घाटी में तापमान भी गिर गया है और आने वाले कृषि सीजन के लिए यह मौसम काफी अच्छा है. वहीं, स्थानीय निवासी कर्ण ने बताया कि कृषि कार्यों के लिए बारिश राहत बनकर आई है और गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है. जिला कुल्लू के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानी इन दिनों यहां पर काफी संख्या में पहुंच रहे हैं. तपती गर्मी से लोगों को यहां पर राहत मिल रही है और घाटी में तापमान कम होने से आने वाले दिनों में सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि-तूफान की चेतावनी
Last Updated : May 22, 2026 at 4:26 PM IST

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