मनाली में बर्फबारी शुरू, अटल टनल के दोनों और भारी बर्फ जमा, लाहौल घाटी से कटा संपर्क

कुल्लू: जिला कल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर जारी हो गया है. सुबह के समय यहां पर पर बर्फ गिरना शुरू हुई और 11 बजे तक 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है. इसके अलावा अटल टनल के दोनों छोर पर भी भारी बर्फबारी हुई है. जिस कारण मनाली से लाहौल का संपर्क कट चुका है. बीते दिन ही बीआरओ द्वारा केलांग से मनाली सड़क मार्ग से बर्फ हटाई गई थी और यहां पर फॉर बाय फॉर वाहनों को जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन मंगलवार सुबह हुई बर्फबारी के चलते एक बार फिर से यह सड़क वाहनों के लिए बंद कर दी गई है. इसके अलावा जिला कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और निचले इलाकों में हल्की बारिश हो रही है.

बर्फबारी के चलते स्कूल-कॉलेज बंद

वहीं, जिला प्रशासन द्वारा भी कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में चल रहे शिक्षण संस्थानों को मंगलवार को बंद करने की अधिसूचना जारी की गई है, ताकि छात्रों को स्कूल आने-जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े. कुल्लू प्रशासन द्वारा भी बर्फबारी को देखते हुए अब नई तैयारी की गई है, क्योंकि 23 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद मनाली में हालत काफी खराब हो चुके थे. सैलानियों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा था. ऐसे में अब अगर मंगलवार को भारी बर्फबारी होती है तो पतलीकूहल से आगे सिर्फ फोर बाई फोर वाहनों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी.