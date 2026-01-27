मनाली में बर्फबारी शुरू, अटल टनल के दोनों और भारी बर्फ जमा, लाहौल घाटी से कटा संपर्क
कुल्लू-मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है. निचले इलाकों में बारिश हो रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 12:04 PM IST
कुल्लू: जिला कल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर जारी हो गया है. सुबह के समय यहां पर पर बर्फ गिरना शुरू हुई और 11 बजे तक 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है. इसके अलावा अटल टनल के दोनों छोर पर भी भारी बर्फबारी हुई है. जिस कारण मनाली से लाहौल का संपर्क कट चुका है. बीते दिन ही बीआरओ द्वारा केलांग से मनाली सड़क मार्ग से बर्फ हटाई गई थी और यहां पर फॉर बाय फॉर वाहनों को जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन मंगलवार सुबह हुई बर्फबारी के चलते एक बार फिर से यह सड़क वाहनों के लिए बंद कर दी गई है. इसके अलावा जिला कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और निचले इलाकों में हल्की बारिश हो रही है.
बर्फबारी के चलते स्कूल-कॉलेज बंद
वहीं, जिला प्रशासन द्वारा भी कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में चल रहे शिक्षण संस्थानों को मंगलवार को बंद करने की अधिसूचना जारी की गई है, ताकि छात्रों को स्कूल आने-जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े. कुल्लू प्रशासन द्वारा भी बर्फबारी को देखते हुए अब नई तैयारी की गई है, क्योंकि 23 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद मनाली में हालत काफी खराब हो चुके थे. सैलानियों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा था. ऐसे में अब अगर मंगलवार को भारी बर्फबारी होती है तो पतलीकूहल से आगे सिर्फ फोर बाई फोर वाहनों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी.
एसपी कुल्लू मदन लाल धीमान ने एडवायजरी जारी करते हुए बताया कि "हाल ही में मनाली एवं आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी के कारण संपर्क मार्ग अवरुद्ध है. 27 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बर्फबारी, तूफान और बारिश की आशंका है. अगर खराब मौसम रहा और बर्फबारी हुई तो पतलीकुहल से मनाली और भुतंर से मनीकर्ण की तरफ के मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं. ऐसे में पतलीकुहल से मनाली और भुतंर से मनीकर्ण की तरफ केवल 4×4 वाहनों को ही आगे जाने दिया जाएगा. कुल्लू एवं आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्री राइट बैंक मार्ग के जरिए मनाली पहुंच सकते हैं."
4 जिलों में भारी बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. कुछ जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है. मौसम विभाग ने आज लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चंबा और किन्नौर में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि बाकी जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जहां एक ओर ये बारिश-बर्फबारी लोगों के लिए राहत भरी खबर हैं, वहीं इससे प्रदेश में सड़कों पर यातायात बाधित हो सकता है. इसके साथ ही बिजली-पानी की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है.