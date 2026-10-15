किन्नौर में बेमौसम बर्फबारी से सेब बागवानों को लगा झटका, दो क्षेत्रों में ₹21 लाख का नुकसान, रिपोर्ट तैयार
हिमाचल में हुई बेमौसम बर्फबारी से किन्नौर में सेब को भारी नुकसान पहुंचा है. बागवानी विभाग ने किया नुकसान का आकलन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 5:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम की बेरुखी का असर अब बागवानी क्षेत्र पर भी सामने आने लगा है. किन्नौर जिले में सितंबर महीने में हुई बेमौसम बर्फबारी ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी. जिस समय बागवान सेब सीजन के अंतिम चरण में अपनी फसल और बगीचों को समेटने में जुटे थे, उसी दौरान मौसम में आए अचानक बदलाव ने नुकसान की आशंका पैदा कर दी. अब बागवानी विभाग की रिपोर्ट में किन्नौर जिले के दो क्षेत्रों में बेमौसम बर्फबारी से हुए नुकसान का आकलन दर्ज किया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार, 27 सितंबर को हुई बर्फबारी के बाद कल्पा उपमंडल के रक्छम और छितकुल क्षेत्र में बागवानी को नुकसान पहुंचा है. इन दोनों क्षेत्रों में कुल 21 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है. जिसकी रिपोर्ट बागवानी विभाग को प्राप्त हो गई है. इस तरह से मानसून सीजन में की विदाई के दौरान सितंबर के अंतिम दिनों में हुई बेमौसम बर्फबारी ने भी बागवानी क्षेत्र को प्रभावित किया है.
रक्छम में ₹8.25 लाख, छितकुल में ₹12.75 लाख का नुकसान
बागवानी विभाग की ओर से तैयार नुकसान के आकलन की सूची के मुताबिक, किन्नौर जिले के कल्पा उपमंडल के रक्छम क्षेत्र में बेमौसम बर्फबारी से 8 लाख 25 हजार रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है. वहीं, इसी उपमंडल के छितकुल क्षेत्र में नुकसान का आकलन 12 लाख 75 हजार रुपये किया गया है. दोनों क्षेत्रों में दर्ज नुकसान को मिलाकर कुल राशि 21 लाख रुपये बनती है. विभागीय सूची में आपदा का प्रकार बेमौसम बर्फबारी दर्ज किया गया है और घटना की तारीख 27 सितंबर बताई गई है.
बागवानी क्षेत्र के लिए मौसम की चुनौती
हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका है. किन्नौर जिला सेब उत्पादन के लिए विशेष पहचान रखता है. ऐसे में मौसम में अचानक बदलाव और बेमौसम बर्फबारी जैसी घटनाएं बागवानों के लिए चिंता का कारण बनती हैं. हालांकि, उपलब्ध विभागीय सूची में नुकसान का अनुमानित वित्तीय आकलन दिया गया है, लेकिन प्रभावित बगीचों के क्षेत्रफल, फसल की मात्रा और प्रभावित बागवानों की संख्या का विवरण इसमें शामिल नहीं है.
विभाग ने फील्ड से मांगी थी नुकसान की रिपोर्ट
हिमाचल में मानसून की विदाई के दौरान 27 सितंबर को किनौर जिला के कल्पा सब डिवीजन के रक्छम और छितकुल में बेमौसमी बर्फबारी से सेब से लदे पौधे टूट गए थे. जिससे बागवानों को नुकसान हुआ था. ऐसे में बागवानी विभाग ने फील्ड से नुकसान की रिपोर्ट मांगी थी.
बागवानी विभाग के निदेशक सतीश शर्मा का कहना है, "फील्ड से नुकसान की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है. जिसमें सेब को 21 लाख के क्षति का आंकलन किया गया है".
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