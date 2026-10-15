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किन्नौर में बेमौसम बर्फबारी से सेब बागवानों को लगा झटका, दो क्षेत्रों में ₹21 लाख का नुकसान, रिपोर्ट तैयार

बर्फबारी से सेब बागवानों की बढ़ी मुश्किलें ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम की बेरुखी का असर अब बागवानी क्षेत्र पर भी सामने आने लगा है. किन्नौर जिले में सितंबर महीने में हुई बेमौसम बर्फबारी ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी. जिस समय बागवान सेब सीजन के अंतिम चरण में अपनी फसल और बगीचों को समेटने में जुटे थे, उसी दौरान मौसम में आए अचानक बदलाव ने नुकसान की आशंका पैदा कर दी. अब बागवानी विभाग की रिपोर्ट में किन्नौर जिले के दो क्षेत्रों में बेमौसम बर्फबारी से हुए नुकसान का आकलन दर्ज किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, 27 सितंबर को हुई बर्फबारी के बाद कल्पा उपमंडल के रक्छम और छितकुल क्षेत्र में बागवानी को नुकसान पहुंचा है. इन दोनों क्षेत्रों में कुल 21 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है. जिसकी रिपोर्ट बागवानी विभाग को प्राप्त हो गई है. इस तरह से मानसून सीजन में की विदाई के दौरान सितंबर के अंतिम दिनों में हुई बेमौसम बर्फबारी ने भी बागवानी क्षेत्र को प्रभावित किया है.