हिमाचल स्की एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप का शुभारंभ, प्रदेशभर के ढाई सौ खिलाड़ी दिखा रहे प्रतिभा के जौहर

सोलंगनाला सहित धुंधी और हामटा में भी स्की स्लोप तैयार की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 9:01 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला में विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने 2 दिवसीय हिमाचल स्की एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप का शुभारंभ किया. स्की ढलान में प्रदेश भर के 250 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के जौहर दिखा रहे हैं. पहले दिन स्लालम के कई मुकाबले खेले गए. विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने चैंपियनशिप का शुभारंभ करने के बाद कहा कि, सोलंगनाला की ढलान को विकसित किया जाएगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो सकेंगी.
विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि, सोलंगनाला सहित धुंधी और हामटा में भी स्की स्लोप तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि आज हिमाचल के खिलाड़ी शीतकालीन खेलों में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. स्की एंड स्नो बोर्ड इंडिया के महासचिव रूप चंद नेगी ने शीतकालीन खेलों को ध्यान में रखते हुए सोलंगनाला की ढलानों को विकसित करने का आग्रह किया.
रूप चंद नेगी ने बताया कि, "इस चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वालों का हिमाचल टीम में चयन किया जाएगा. चयनित टीम को नेशनल चैंपियनशिप सहित खेलो इंडिया में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने का मौका मिलेगा." हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रजत ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को चैंपियनशिप का समापन होगा. उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश विजेताओं को सम्मानित करेंगे.
पहले दिन इन्होंने मारी बाजी
पहले दिन आयोजित हुए मुकाबलों में अंडर 18 लड़कियों के वर्ग में साक्षी ठाकुर ने स्वर्ण, संजना ने रजत एवं कनिका ने कांस्य पदक प्राप्त किया. लड़कों के वर्ग में निशांत ने स्वर्ण, आयुष ने रजत एवं पुष्कर ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया. अल्पाइन जॉइंट सलालम ओपन महिला वर्ग में आंचल ठाकुर ने स्वर्ण, तनुजा ठाकुर ने रजत व संध्या ठाकुर ने कांस्य पदक हासिल किया. पुरुष वर्ग में प्रणव ने स्वर्ण, निखिल ने रजत व योगेश ने कांस्य पदक हासिल किया. लड़कों के अल्पाइन स्कीइंग अंडर 21 में साहिल ने स्वर्ण, जतिन ने रजत व अखिलेश ने कांस्य पदक हासिल किया.
