हिमाचल में तहसीलदारों और नायब तहसीलदार की ट्रांसफर, जानें किसकी कहां हुई पोस्टिंग?

Published : December 16, 2025 at 8:26 PM IST

शिमला: हिमाचल में सरकार के तीन साल पूरा होने के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर का सिलसिला जारी है. हाल ही में HAS अधिकारियों के तबादले किए जाने के बाद सुक्खू सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर से बड़ा फेरबदल किया है. राज्य सरकार ने कार्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 6 तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार की ट्रांसफर की है.

इस तबादला सूची के जारी होते ही संबंधित अधिकारियों और जिलों में हलचल तेज हो गई है. किस अधिकारी को किस तहसील की जिम्मेदारी सौंपी गई है और किसे नई जगह पर भेजा गया है. यह जानना न केवल प्रशासनिक हलकों बल्कि आम जनता के लिए भी जरूरी है. इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ने आदेश जारी किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं. आइए जानते हैं कि 6 तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को कहां पर नई नियुक्ति मिली है?

नारायण सिंह वर्मा होंगे शिमला अर्बन के तहसीलदार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिन 6 तहसीलदारों की ट्रांसफर की है. इसमें पोस्टिंग का इंतजार कर रही शिवानी भारद्वाज को रिकवरी ऑफिस शिमला में तहसीलदार लगाया गया है. इसी तरह से तहसील ऑफिस केलांग जिला लाहौल स्पीति में सेवाएं दे रहे बिपिन कुमार की ट्रांसफर तहसील झंडुत्ता जिला बिलासपुर के लिए की गई है.

वहीं, पूजा शर्मा को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट शिमला में समायोजित किया गया है. इसके अलावा नारायण सिंह वर्मा को तहसील कार्यालय शिमला अर्बन जिला शिमला में समायोजित किया गया है. अपूर्व शर्मा को तहसील ऑफिस इंदौर जिला कांगड़ा का नया जिम्मा सौंपा गया है. इसी तरह से वरुण गुलाटी को ट्रांसफर तहसील ऑफिस ठियोग जिला शिमला के लिए की गई है. वहीं नायब तहसीलदार भीष्म सिंह को तहसील ऑफिस सांगला जिला किन्नौर का नया दायित्व सौंपा गया है.

