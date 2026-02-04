ETV Bharat / state

नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई उज्बेकिस्तान की महिला, दिल्ली में बनवाया फर्जी आधार, हिमाचल में खुला पूरा मामला

उज्बेकिस्तान की महिला हिमाचल से गिरफ्तार ( CONCEPT IMAGE )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन में पकड़ी गई उज्बेकिस्तान की युवती के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस की फॉलो-अप जांच के दौरान यह पता चला कि युवती ने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था और उसके पास भारत में रहने के लिए कोई वैध वीजा नहीं था. लिहाजा इस केस ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है. दिल्ली में बनाया फर्जी आधार कार्ड दरअसल, शुरुआती जांच में सामने आया था कि युवती ने दिल्ली से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अपनी पहचान छिपाई थी, लेकिन अब नेपाल बॉर्डर के जरिए अवैध घुसपैठ की पुष्टि ने मामले को और गंभीर बना दिया है. हालांकि अब तक युवती के किसी आतंकी या देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, फिर भी सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं. पुलिस के अनुसार, युवती पहले वीजा लेकर नेपाल पहुंची. इसके बाद उसने बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया. भारत में अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने दिल्ली में फर्जी आधार कार्ड बनवाया. इस पूरे मामले में किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका से इनकार नहीं किया जा रहा है.