नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई उज्बेकिस्तान की महिला, दिल्ली में बनवाया फर्जी आधार, हिमाचल में खुला पूरा मामला
महिला पहले वीजा लेकर नेपाल पहुंची. इसके बाद उसने बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 10:55 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन में पकड़ी गई उज्बेकिस्तान की युवती के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस की फॉलो-अप जांच के दौरान यह पता चला कि युवती ने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था और उसके पास भारत में रहने के लिए कोई वैध वीजा नहीं था. लिहाजा इस केस ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है.
दिल्ली में बनाया फर्जी आधार कार्ड
दरअसल, शुरुआती जांच में सामने आया था कि युवती ने दिल्ली से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अपनी पहचान छिपाई थी, लेकिन अब नेपाल बॉर्डर के जरिए अवैध घुसपैठ की पुष्टि ने मामले को और गंभीर बना दिया है. हालांकि अब तक युवती के किसी आतंकी या देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, फिर भी सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं.
पुलिस के अनुसार, युवती पहले वीजा लेकर नेपाल पहुंची. इसके बाद उसने बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया. भारत में अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने दिल्ली में फर्जी आधार कार्ड बनवाया. इस पूरे मामले में किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका से इनकार नहीं किया जा रहा है.
कोर्ट ने महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने युवती को 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है और अब यह जांच की जा रही है कि फर्जी दस्तावेज बनवाने में किन-किन लोगों ने उसकी मदद की और भारत में रहने का उसका असली मकसद क्या था.
एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया, "युवती के पास वैध वीजा न होने के बाद सबसे बड़ा सवाल उसके भारत में दाखिल होने को लेकर था. जांच में नेपाल के रास्ते अवैध एंट्री की पुष्टि हुई है. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है."
बता दें कि यह मामला 22 जनवरी का है, जब 112 हेल्पलाइन पर सूचना मिली थी कि पांवटा साहिब हाईवे पर शक्तिनगर से आगे कैंची मोड़ के पास एक वाहन खड़ा है, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग मौजूद हैं. मौके पर पहुंची पुलिस को यूपी नंबर की कार सड़क किनारे नाली में धंसी हुई मिली. कार में ग्रेटर नोएडा निवासी युवक सैफ क्वेजिलाबाश और एक महिला मौजूद थी. पूछताछ के दौरान युवती ने खुद को उज्बेकिस्तान की नागरिक बताया, लेकिन भारत में रहने से जुड़े कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सकी. इसके बाद पुलिस ने फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार किया था.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में 800 पदों पर होगी पुलिस भर्ती, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान